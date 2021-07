Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi: le nozze dopo la vittoria agli Europei di calcio

editato in: da

Da Benedetta Quagli a Martina Maccari: la gioia delle wags azzurre per la vittoria agli Europei

Dopo la vittoria agli Europei di calcio, Federico Bernardeschi sposa Veronica Ciardi. L’ex gieffina e il calciatore sono più innamorati che mai e hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Una cerimonia super privata, organizzata con pochi intimi e con protagonista anche la loro bambina, la piccola Deva.

Bernardeschi ha scelto di sposare la sua amata Veronica a Carrara, nella cornice romantica del Duomo. Poi la festa, con amici e parenti, nello stabilimento balneare che il calciatore ha acquistato sulla costa. Un evento importante, ricco di emozioni e felicità, che arriva a pochissimi giorni dalla finale di Wembley dove Federico ha tirato uno dei calci di rigore decisivi per la vittoria contro l’Inghilterra. 27 anni e una carriera nella Juventus, Bernardeschi non ha mai nascosto il desiderio di coronare con il “sì” sull’altare la sua storia con Veronica Ciardi.

36 anni lei, 27 lui, Veronica e Federico sono innamoratissimi e da due anni sono diventati genitori di Deva. Il loro amore è nato nel 2016 durante una vacanza a Formentera. Una love story tenuta sempre lontano dai riflettori e vissuta nella più completa privacy. Poi una breve crisi nel 2019 e il ritorno di fiamma, con la nascita di Deva e il progetto di sposarsi.

Appassionata di musica e modella, Veronica Ciardi è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 10. Nella casa di Cinecittà si era avvicinata molto a Mauro Marin, ma soprattutto a Sarah Nile, modella e star di Instagram. Bernardeschi e la Ciardi sono sempre stati molto riservati. Su Instagram, non a caso, il calciatore di Euro 2020 viene immortalato spesso in compagnia della piccola Deva, mentre le foto con la compagna sono pochissime.

“Mia figlia si chiama Deva, perché è un nome che ha voluto molto mia moglie – ha raccontato nel corso di una diretta Instagram con Lapo Elkann -. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome indy, che significa “dea della luna”. Quando mia moglie me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì. Per me la famiglia è molto importante, perché ti trasmette quei valori che poi ti porti avanti per tutta la vita. Io voglio trasmettere a mia figlia dei valori, così come mia moglie le vorrà trasmettere i suoi”.