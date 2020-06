Veronica Ciardi, il dolore dell’ex gieffina su Instagram per la morte del padre: “Per sempre tua”

editato in: da

Veronica Ciardi racconta su Instagram il suo dolore per la morte del padre. L’ex gieffina e compagna di Federico Bernardeschi, celebre calciatore, si è sfogata sui social, scrivendo una lunga lettera dedicata al genitore scomparso. Il signor Ettore e Veronica in passato avevano vissuto un rapporto burrascoso che era migliorato dopo la partecipazione della Ciardi al Grande Fratello. Un legame bellissimo che lei stessa ha raccontato su Instagram, senza nascondere la sofferenza causata da una perdita così importante.

“Un dolore così profondo non l’ho mai provato – ha confessato Veronica -. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua. Cosa si fa in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio. Quel che so è che questo viaggio ci deve insegnare qualcosa. So che l’amore è la matrice ed anche il mezzo, che non conta l’attaccamento alla materia perché tutto prima o poi svanisce. Conta lo spirito, dovremmo sentire di più, sentirci di più. Siamo fatti di luce e dovremmo riconoscerla. Dovremmo donarla. Questo è il senso. Viviamo offuscati, ci crediamo immortali. In questa vita non lo siamo. Magari dopo lo saremo, ma qui… adesso… no”.

“E quindi? Cosa perdiamo tempo a fare nel futile? Dovremmo solo donare amore – ha aggiunto Veronica Ciardi -. Questo sento. E sento questo nel momento più buio della mia vita. Quindi è vero… dove c’è buio c’è anche la luce. Papo mi affido totalmente a te. In questo mio monologo abbastanza confuso (forse), credo e spero di aver lasciato fluire un po’. Ricordati che ho passato tutto il mio tempo ad emularti, ad amarti, a sognare come te, a parlare come te. Siamo stati un incastro d’amore potente e meraviglioso, un rapporto che non si può spiegare”.

“Quindi adesso per favore dammi la tua mano perché io non so come si fa – ha concluso Veronica -. E ti prometto che cercherò di portare amore a più non posso ovunque vada. Cercherò il senso ogni giorno non lasciandomi ingannare dal superfluo. Ti prometto anche che continuerò a viaggiare e scoprire pezzi di mondo, come facevamo insieme. Tu pero?, dammi la tua mano. Ti amo. Per sempre tua. In ogni respiro. In ogni attimo. Nell’eternità (piccola di papo)”.

In tanti si sono uniti al dolore di Veronica, commentando il post su Instagram. Non solo i follower, ma anche diversi amici vip, da Margherita Zanatta a Davide Tresse, sino a Guendalina Tavassi. Lontana dai riflettori e molto riservata, Veronica Ciardi è legata da diversi anni a Federico Bernardeschi da cui ha avuto il suo primo figlio.