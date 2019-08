Che fine ha fatto Veronica Ciardi del GF 10

editato in: da

Ricordate Veronica Ciardi, la sensuale concorrente che ha infiammato la decima edizione del Grande Fratello? Dopo un lungo periodo di silenzio, ora è tornata a far parlare di sé.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia, la bella romana era stata al centro del gossip per via dei flirt avuti con alcuni dei concorrenti del reality e sopratutto per il rapporto intimo con Sarah Nile, definito dai più come ambiguo e “saffico”. Poi, dopo essersi dimostrata una vera e propria “mangiatrice di uomini” per l’intera edizione del GF, Veronica ha finalmente trovato la serenità a fianco di Federico Bernardeschi, noto calciatore della Juventus e della Nazionale.

Dal 2016, anno in cui si sono conosciuti per caso a Formentera, i due hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori, cercando di proteggere quanto più possibile il sentimento che provano l’uno per l’altra. Nessuno ha più sentito parlare dell’ex gieffina, se non in rarissime occasioni, almeno fino a quando lei stessa non ha annunciato la rottura con il bel calciatore. Era il 2017, e da allora non si sono più avute notizie della coppia fino ad ora.

Proprio poche ore fa invece, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato uno scoop sensazionale: “La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale, nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – con grande rispetto per una privacy voluta con forza – è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica”.

Dopo anni di assenza dalle scene, l’ex gieffina torna a far parlare di sé. E stavolta non è per la sua fama di femme fatale, quanto piuttosto per la bella notizia di essere diventata mamma. Certo, la romana non ha ancora confermato la notizia, e per il momento non sono state viste foto che la ritraessero con il pancione, ma la lontananza dalle scene potrebbe ben spiegare il perché la gravidanza della Ciardi sia stata tanto riservata. E poi Parpiglia sembra aver fatto capire di sapere già da tempo della dolce attesa di Veronica.

La sensuale romana, che ha fatto girare la testa ai concorrenti della casa del Grande Fratello, sembra ora aver messo la testa a posto. Per chi lo ricorda, ai tempi del reality aveva fatto emergere più volte la sua passione per i bambini, con cui lavorava a stretto contatto in una scuola materna della Capitale. Ora, a distanza di anni, finalmente può dedicarsi ad un bambino tutto suo e magari costruire una famiglia secondo i valori che contano per lei, “l’amore e il rispetto”.