Fonte: IPA Veronica Gentili

Sapevate che Veronica Gentili ha un fratellastro? La conduttrice de Le Iene è la sorella di un famoso fisico, ovvero Alessandro Vespignani. Dopo aver conseguito la laurea e il dottorato di ricerca in fisica a La Sapienza di Roma, è diventato un enorme punto di riferimento in diverse aree della fisica. Lavora alla Northeastern University di Boston, in veste di docente e direttore del Network Science Institute.

Chi è Alessandro Vespignani: gli studi e la carriera del fratello di Veronica Gentili

Veronica Gentili è la figlia di Giuseppe Gentili, avvocato, e di Netta Vespignani, gallerista. La mamma Netta è mancata il 31 marzo 2021. Oltre a Veronica, ha avuto anche altri due figli, ovvero Alessandro e Marta Vespignani con l’ex marito, il pittore Renzo Vespignani. Alessandro è nato il 4 aprile 1965, quasi vent’anni prima rispetto alla sorella Veronica (nata nel 1982), ha conseguito la laurea in fisica a La Sapienza di Roma nel 1990, per poi ultimare gli studi con il dottorato nel 1993. Si è inoltre dedicato alle ricerche post-dottorato all’Università di Yale e l’Università di Leida.

Fonte: IPA

Sin da subito, Vespignani si è dedicato al lavoro: dopo il dottorato, infatti, ha collaborato con il Centro Internazionale di Fisica Teorica ‘Abdus Salam’ di Trieste, per poi lavorare presso l’Università di Paris-Sud. Nel 2004 ha maturato la decisione di trasferirsi in America, prima lavorando all’Università dell’Indiana e successivamente alla Northeastern University nel 2011, in cui è anche fondatore del Northeastern Network Science Institute. Diversi sono i successi raggiunti nella sua carriera in fisica: è membro dell’American Physical Society, dell’Accademia d’Europa e dell’Institute for Quantitative Social Sciences dell’Università di Harvard.

Ha anche ricevuto numerosi premi per il suo impegno profuso, tra cui il Premio Aspen Institute Italia, il Premio John Graunt, il Premio scientifico senior della Complex Systems Society, o ancora il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, Associazione Italiana del Libro e il Premio Euler, Network Science Society. È considerato tra i massimi esperti al mondo in modelli epidemiologici e scienza delle previsioni.

Il legame con la sorella Veronica Gentili

La riservatezza è un tratto che contraddistingue ogni membro della famiglia. Sia Veronica Gentili quanto Alessandro Vespignani preferiscono far parlare il proprio lavoro; pertanto, sono ben poche le informazioni sulla loro vita privata o sul loro rapporto. Nel 2020, per esempio, quando Vespignani è stato ospite dello speciale di Stasera Italia Weekend, ha dato del “lei” alla sorella. Non si conosce il legame, e anche sui social la presenza di Vespignani è molto ridotta: gestisce e aggiorna il suo profilo su X (ex Twitter) ogni tanto, condividendo esclusivamente dati, notizie o articoli legati al lavoro.

Vita privata

Sono il curriculum e le pubblicazioni scientifiche a raccontare la storia e l’incredibile carriera di Alessandro Vespignani: oltre a Veronica Gentili, ha una sorella, Marta, di professione psicologa. Quando è scomparsa Netta Vespignani, il messaggio è stato condiviso e firmato da Veronica, Alessandro e Marta. Stando alle informazioni reperibili, Vespignani è sposato con Martina, che ha conosciuto durante il periodo in Francia. La coppia ha avuto due figli, Ottavia e Lorenzo, e la famiglia vive a Boston.