“Belen Rodriguez fuori da Le Iene”: il retroscena sulla sostituta

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Futuro incerto in tv per Belen Rodriguez. La riconferma della showgirl argentina alla guida de Le Iene, dove è approdata nell’inverno 2022, non è così scontata. Stando alle ultime indiscrezioni, la moglie di Stefano De Martino sarebbe praticamente con un piede fuori dallo storico programma di Davide Parenti che quest’anno ha dovuto già affrontare il difficile quanto imprevisto addio di Teo Mammucari dopo tanti anni di onorato servizio. Belen è rimasta da sola, supportata esclusivamente dal giovane Max Angioni, ma ora potrebbe lasciare definitivamente allo show.

Belen Rodriguez verso l’addio a Le Iene

Secondo quanto scrive Tv Blog, Mediaset starebbe valutando la possibilità di far fuori da Le Iene Belen Rodriguez. Ignoti i presunti motivi ma non è escluso che si voglia in qualche modo dare una ventata di freschezza alla trasmissione. Non è da escludere, inoltre, una conduzione in coppia, tutta al femminile, che possa coinvolgere anche la sud americana. Intanto il nome della sostituta è già spuntato fuori e sta facendo parecchio discutere.

A quanto pare sarebbe in pole position per prendere il posto di Belen a Le Iene Veronica Gentili. “Nulla di ufficiale, anzi, si tratterebbe di un’idea in fase embrionale, ma che si sta facendo largo da qualche giorno nei corridoi di Cologno Monzese. – fa sapere il blog televisivo – La giornalista è attualmente alla guida di Controcorrente, talk dell’access prime time del weekend con finestra nella prima serata del mercoledì. Gli ascolti però non sono stati soddisfacenti pertanto la trasmissione non rivedrà la luce in autunno, con la Gentili chiamata a sposare altri progetti”.

Nelle scorse settimane si era così parlato di un addio di Veronica Gentili a Mediaset ma pare che ora stia prendendo sempre più vigore l’idea di vederla al timone de Le Iene. “Se le voci verranno confermate, sarà importante capire se la Gentili affiancherà Belen o se andrà a rimpiazzarla, con la showgirl destinata ai saluti”. Al momento nessun commento a riguardo è arrivato da parte di Veronica Gentili o di Belen Rodriguez.

Le Iene, chi è Veronica Gentili

Classe 1982, Veronica Gentili è una giornalista, conduttrice e attrice nata e cresciuta a Roma. Dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico, si è data da fare tra teatro, cinema e televisione. Ha lavorato in serie tv importanti quali: Don Matteo, Romanzo Criminale-La serie, Provaci ancora Prof!, Il commissario Rex, Ris. Successivamente ha deciso di dedicarsi alla conduzione, scegliendo programmi di informazione come Stasera Italia, Buoni o Cattivi, Controcorrente. Ha lavorato molto anche come opinionista.

Poco e nulla sia sa della sua vita privata. Veronica Gentili è riservatissima. Pare sia fidanzata da qualche tempo con uno sceneggiatore di cinema, un tal Massimo. Nel 2021 la presentatrice ha perso la madre, la pittrice e gallerista Netta Vespignani, molto nota negli ambienti romani.

Il padre è invece l’avvocato Giuseppe Gentili mentre il fratello maggiore di Veronica è Alessandro Vespignani, docente di fisica, informatica e scienze della salute presso la Northeastern University di Boston e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-technical System.