Fonte: Ansa Veronica Gentili, il misterioso fidanzato

Il 3 ottobre torna una nuova edizione de Le Iene e le novità sono tante, a cominciare dalla conduttrice. Lasciata a casa Belen Rodriguez – su volere del grande capo Pier Silvio Berlusconi – a guidare le bestie in giacca e cravatta più famose della televisione ci sarà Veronica Gentili, giornalista volto noto delle reti Mediaset che, adesso, punta a prendersi la prima serata. Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata di colei che, da ora in poi, ci farà compagnia ogni martedì.

Veronica Gentili, il nuovo volto de Le Iene

“Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato. Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era qualcosa di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima” ha raccontato Veronica Gentili sulle pagine de Il Messaggero.

La giornalista conduttrice di Controcorrente e Stasera Italia non si è mai confrontata con una trasmissione mainstream come quella de Le Iene e, quando le è stato proposto di entrare nella rosa delle donne Mediaset, prendendo il posto lasciato da Belen Rodriguez, ha dovuto confrontarsi con gli uomini della sua vita: “Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno”, tra cui, nonostante i rumors dei mesi scorsi, non c’è Marco Travaglio, ma un affermato professore esperto di cinema.

Massimo Galimberti: chi è il fidanzato di Veronica Gentili

Non è un volto noto, ma una figura eminente nel panorama dello spettacolo italiano. Massimo Galimberti, compagno della giornalista da quasi 10 anni, è un consulente editoriale e story editor per progetti cinematografici e televisivi e organizzatore culturale. Con un dottorato di ricerca in Cinema è anche docente presso l’Università degli Studi di Roma, alla Scuola d’Arte Cinematografica G.M. Volonté e alla Sapienza.

In ambito televisivo, a Galimberti si deve la selezione dei prodotti acquistati da Rai Movie e altri canali. Il professore è inoltre autore di documenti e trasmissioni dedicate al cinema, membro della Commissione Cinema del MIBACT e, per nove anni, organizzatore del Festival del Cinema di Roma. Per concludere il già folto curriculum, Galimberti è membro dell’Accademia del Cinema Italiano e giurato ai David di Donatello e all’European Film Academy.

Veronica e Massimo, un amore lontano dai riflettori

Insieme da quasi un decennio, è solo da un paio di anni che Veronica Gentili e Massimo Galimberti si sono rivelati come coppia ufficiale. La giornalista tiene a mantenere la sua vita privata davvero privata e, riferendosi al compagno, non ne aveva mai menzionato il cognome – scoperto poi dai paparazzi durante una vacanza estiva. Se non ne ha rivelato il nome, però, Gentili non si è mai contenuta nelle dimostrazioni di stima e affetto verso il compagno.

“Massimo è fantastico. – aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni – Io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo! Trippa, lasagne con carciofi e scamorza ecc… Me lo sono scelta bene. Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo: il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi, lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle 10 di sera il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.

Un tenero quadretto familiare che, tra i sorrisi, racconta di un rapporto stabile e basato sul reciproco supporto. Più recentemente, Gentili ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese. Ho messo il lavoro davanti a tutto, ho rinunciato a tante serate. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Accanto ho una persona che mi ha aiutata e capita”.