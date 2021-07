Veronica Gentili, il nuovo programma giornalistico “Controcorrente”

editato in: da

Si chiama Controcorrente ed è il nuovo programma che, da lunedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata su Rete 4 e che sarà condotto dalla giornalista Veronica Gentili.

Si tratta di una trasmissione di approfondimento giornalistico in palinsesto ogni settimana a partire dalle 21,20 per tutto il mese di agosto. Secondo quanto viene riportato da TvBlog la trasmissione spazierà su temi di attualità, e vi saranno ospiti in studio e in collegamento. La trasmissione aprirà con il Ministro della Salute. Tra gli altri ospiti ci saranno Roberto Speranza, Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red Ronnie, il prof. Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica.

Il programma è firmato Videonews che ha prodotto anche un’atra trasmissione di approfondimento partito nella mattinata di lunedì 26 luglio, ovvero Morning News condotto da Simona Branchetti.

Veronica Gentili è una giornalista, impegnata da diversi anni alla conduzione di Stasera Italia Weekend, ha un lungo curriculum: nella sua carriera ha preso parte a numerose trasmissioni televisive nelle vesti di opinionista tra queste si possono ricordare Piazzapulita, L’aria che tira e Dalla vostra parte, solo per citarne qualcuna. Classe 1982, penna de Il Fatto Quotidiano, ha lavorato per cinema e teatro non solo come attrice ma anche collaborando alla scrittura di alcune sceneggiature teatrali. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto con Come te nessuno mai di Gabriele Muccino nel 1999.

Ora questa nuova avventura il lunedì in prima serata su Rete 4: Controcorrente di cui lei stessa ha parlato in un post su Instagram dando qualche anticipazione sulla trasmissione.

A corredo di una foto pubblicata sul suo profilo social, la giornalista ha scritto: “La puntata di oggi è già finita – si legge nella didascalia – Allora con la foto di stasera vi dico che domani sera comincia un’esperienza nuova. Per questa estate, tutti i lunedì in prima serata, sarò in onda con un nuovo programma: Controcorrente. Sarà un talk show, ma non propriamente un talk show, si potrebbe dire un meta talk: cercheremo di rivisitarne la struttura classica, smontandone un po’ la struttura, di mettere in scena le dinamiche che ci sono dietro il confronto televisivo. Insomma non vi dico troppo. So solo che domani sera si comincia e che spero tanto che sarete con me…”.