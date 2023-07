Palinsesti Mediaset 2023-2024, arrivano Berlinguer e Merlino: tutte le novità

È stata certamente la presentazione dei palinsesti Mediaset più difficile della storia dell’azienda di Cologno Monzese. È infatti la prima conferenza stampa che si è tenuta dopo la scomparsa del suo fondatore, Silvio Berlusconi, morto al San Raffaele di Milano il 12 giugno 2023. Si va avanti, proprio come avrebbe voluto lui, con le tv saldamente in mano ai suoi figli e in particolare a Pier Silvio, che ha presentato la nuova stagione e sciolto le riserve sull’approdo a Mediaset di due grandi nomi: Bianca Berlinguer e Myrta Merlino.

Le novità in palinsesto annunciate da Pier Silvio Berlusconi

Tantissime novità ma una sola regola: navigare a vista. Si è parlato di cose nuove e di raddoppi, ma alcuni di questi progetti hanno ancora un nome provvisorio e non hanno un volto certo che possa guidarli. Segno che Pier Silvio Berlusconi ha tutta l’intenzione di sperimentare e di abbandonare la zona di comfort nella quale l’azienda si è crogiolata negli ultimi anni. A cominciare dallo stop a Barbara D’Urso, ventilato per molto tempo, con l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del nuovo Pomeriggio Cinque.

Arriva anche Bianca Berlinguer, nuova conduttrice di Stasera Italia dopo l’addio alla Rai, insieme al suo inseparabile Mauro Corona che la segue dopo gli anni trascorsi in collegamento a Cartabianca. Le indiscrezioni insistenti delle settimane scorse trovano così salda conferma: il nome della giornalista romana è stato accolto da un vero e proprio boato, con la sala che ha apprezzato moltissimo questa bella novità in seno a Mediaset.

Torna, inoltre, un quiz storico. Parliamo di La ruota della fortuna, affidato a Gerry Scotti che riprende anche Io Canto, mentre l’ultima stagione di Ciao Darwin raddoppia con una programmazione autunnale e una primaverile. Trova conferma anche Temptation Island Winter, che rimane per il momento senza conduttore e data di partenza in attesa delle decisioni della Fascino di Maria De Filippi, e l’ampio presidio di Enrico Papi che ottiene La pupa e il secchione, oltre ad altri due programmi – di cui uno show musicale – che andranno testati sotto il profilo degli ascolti. Potrebbe sembrare incredibile ma si è perfino parlato del ritorno di Karaoke in una versione luxury e direttamente dall’Arena di Verona a luglio 2024.

Chi arriva a Mediaset (e chi lascia)

Moltissimi sono stati i dettagli intorno all’arrivo a Mediaset di Bianca Berlinguer, che si sarebbe già trovata molto bene con i vertici aziendali e si sarebbe già messa al lavoro per curare alcuni aspetti produttivi del suo programma. Non è infatti detto che si chiami Stasera Italia mentre è certa la staffetta con Nicola Porro e con Augusto Minzolini al weekend. Certa è invece la sua collocazione, al martedì sera, mentre Barbara Palombelli continua a occuparsi di Forum.

Sulla decisione di Belen Rodriguez non è stato detto troppo, anzi. Pier Silvio Berlusconi ha liquidato tutte le domande rivelando che non verrà sostituita a Tu Sì Que Vales, confermato invece in palinsesto autunnale e con la giuria rinnovata che conta sull’ingresso importantissimo di Luciana Littizzetto. Veronica Gentili si sposta su Italia1 alla conduzione di Le Iene. Silenzio assoluto su Barbara D’Urso, che proprio nel giorno della presentazione dei palinsesti ha rilasciato un’intervista bomba a Repubblica, nella quale ha spiegato la sua versione dei fatti. Pier Silvio Berlusconi si è limitato a non smentire che l’azienda le avrebbe negato un programma in prime time: “Forse Pomeriggio Cinque era una gabbia che le stava stretta”.

Le conferme della stagione 2023-2024

Fortissimi i dubbi intorno a L’Isola dei Famosi, che è confermata ma che potrebbe saltare una stagione (come accaduto nel caso di Temptation Island), mentre sulla conduzione di Ilary Blasi non ci sono proprio certezze. Confermato Michelle Impossible, Zelig (che raddoppia), Felicissima Sera di Pio e Amedeo e le serate musicali dedicate a Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti. La Talpa è prodotta interamente da Mediaset e non da Fascino.

Gerry Scotti si fa in quattro con Io Canto Generation, La ruota della fortuna, Caduta Libera (anche in prima serata) e Lo Show dei Record. Torna in blocco anche tutta l’asse informativa di Rete4 con Mario Giordano che passa al mercoledì. Non ci sarebbe bisogno di specificarlo, ma sono stati confermati anche tutti i prodotti Fascino: Amici di Maria De Filippi, C’è Posta per te e Uomini e Donne.