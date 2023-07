Barbara D’Urso lascia “Pomeriggio 5”: la decisione di Mediaset

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

La fine di un’era per Barbara D’Urso e Canale 5. Con un breve comunicato stampa Mediaset ha annunciato che la presentatrice 66enne non condurrà più Pomeriggio 5 a partire dalla prossima stagione televisiva. Un addio che era nell’aria da tempo ma che era sempre stato fortemente smentito dalla diretta interessata nel corso degli ultimi anni. Ora non ci sono più dubbi: Carmelita non sarà più al timone dello storico contenitore pomeridiano.

Barbara D’Urso non condurrà più “Pomeriggio 5”: il comunicato Mediaset

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’ – si legge nel comunicato dell’azienda di Cologno Monzese – Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Barbara D’Urso era la padrona di casa di Pomeriggio 5 dal 2008, dove era arrivata dopo una breve conduzione a Mattino 5. Nel corso degli anni si è poi affermata sempre più a Canale 5, conducendo innumerevoli programmi. Da Domenica 5 a Capodanno 5, passando per Domenica Live, Live-Non è la D’Urso, il Grande Fratello, La Pupa e il Secchione Show. Al momento Barbarella non ha ancora commentato l’ultima novità che riguarda la sua lunga carriera televisiva.

Qualche giorno fa è stato inoltre confermato che Barbara D’Urso non tornerà alla guida de La Pupa e il Secchione Show, che aveva presentato nel 2022 su Italia Uno. Al suo posto ci sarà Enrico Papi, reduce dall’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi, accanto a Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Nell’ultimo periodo la presenza di Carmelita a Mediaset era stata fortemente ridimensionata: sono stati chiusi Domenica Live e Live-Non è la D’Urso e nessuno show in prima serata è stato offerto alla conduttrice napoletana.

Si è parlato della possibilità di vedere Barbara D’Urso nelle vesti di giurata a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ma mancano le conferme ufficiali. Quel che è certo è che tra le due conduttrici c’è grande stima e più volte la bionda presentatrice ha invitato la collega nel suo show in qualità di ballerina per una notte data la sua grande passione per la danza. Invito che la D’Urso è sempre stata costretta a declinare in virtù del suo impegno a Mediaset.

Chi sostituirà Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5”: il nome della nuova conduttrice

Per ora Mediaset non ha ancora ufficializzato il nome della nuova conduttrice di Pomeriggio 5: il format dovrebbe infatti restare in onda nella prossima stagione televisiva ma non avrà più alla guida Barbara D’Urso. Stando ad un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, la nuova conduttrice della trasmissione potrebbe essere Myrta Merlino. Pare che la firma sul contratto sia in dirittura d’arrivo: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare martedì 4 luglio quando, a Milano, saranno presentati i palinsesti Mediaset 2023/2024.

Myrta Merlino ha di recente lasciato dopo dodici anni La7. Lo scorso 16 giugno ha condotto l’ultima puntata de L’aria che tira. “Grazie soprattutto alla rete, all’Amministratore Delegato Marco Ghigliani, al direttore Andrea Salerno, grazie di cuore all’editore Urbano Cairo che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera. Grazie a voi, che siete la chiave di ogni successo. Grazie al mio pubblico meraviglioso. Ci avete seguito con affetto e fiducia. E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene”, ha dichiarato salutando i suoi telespettatori.