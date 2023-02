“Barbara D’Urso sostituita a La Pupa e il Secchione”: chi conduce al suo posto

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset La Pupa e il Secchione, tutti i look di Barbara D’Urso tra top e flop

Aveva raccolto la sfida con grande entusiasmo, prestandosi alle richieste aziendali com’è sempre stato nelle sue abitudini. Barbara D’Urso ha condotto l’edizione 2022 di La Pupa e il Secchione secondo il suo stile, le sue regole e circondandosi dei personaggi che ama. Un esperimento di certo coraggioso ma che non aveva soddisfatto il pubblico, tanto da indurre Mediaset a invocare uno stop sulla messa in onda del reality. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra però che la sospensione non sia destinata a durare a lungo e che la conduttrice partenopea sia pronta a cedere il testimone.

Torna La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso lascia

Lo scetticismo di Piersilvio Berlusconi in sede di presentazione dei palinsesti pare che abbia lasciato spazio a una solida certezza. La Pupa e il Secchione si fa, ma senza Barbara D’Urso. La prova, riuscita a metà a detta dell’editore, si ripete così con un altro conduttore. Storico, stavolta, e pronto a raccogliere l’eredità dell’edizione 2022 che aveva di fatto riportato il format su Italia1.

Il nome che trapela, riportato in anteprima da davidemaggio.it, è quello di Enrico Papi. Già alla guida del programma nel 2006 con Federica Panicucci e nel 2010 con Paola Barale, il conduttore romano sarebbe pronto a raccogliere la sfida e riportare il reality agli antichi fasti. Chiaramente, gli interventi sul format, se ci saranno, non sono stati ancora resi noti.

Non si esclude un netto cambio di rotta rispetto al 2022, anno in cui il programma è stato condotto da Barbara D’Urso. Si presuppone quindi che la trasmissione venga rivista in base alla personalità di Enrico Papi, che avrebbe richiesto di tornare alla conduzione in cambio del suo ingaggio come opinionista a L’Isola dei Famosi al fianco di Vladimir Luxuria, già anticipato da TvBlog.

Sembrerebbe inoltre che stia puntando addirittura alla conduzione del reality di Canale5 al posto di Ilary Blasi. Eventualità per ora abbastanza remota, soprattutto in vista del contratto in scadenza con Mediaset e che potrebbe non essere rinnovato, spazzando via così la permanenza del reality sulle reti dell’azienda di Cologno Monzese.

Quando va in onda La Pupa e il Secchione

Per il momento, il ritorno di La Pupa e il Secchione su Italia1 rimane nel più stretto campo delle indiscrezioni. Se il reality dovesse essere confermato, allora si potrebbe pensare a un debutto nella primavera del 2023. A un anno esatto dalla prima presentata da Barbara D’Urso, quindi, ma con una conduzione e un format rinnovati per lasciare spazio a Enrico Papi.

Dal suo ritorno a Mediaset, dopotutto, ci si aspettava tantissimo. Assente dalle reti del Biscione per anni, si era fatto spazio tra i programmi di Discovery, emergendo per il suo carattere e per la sua simpatia. Da qui, la necessità di Mediaset di riagguantarlo, facendolo tornare da subito su Canale5 con una nuova edizione di Scherzi a parte.

Per Barbara D’Urso, continua invece l’avventura con Pomeriggio Cinque, unico programma che aveva mantenuto dopo la chiusura di Live Non è La D’Urso e di Domenica Live, che ha lasciato spazio all’edizione domenicale di Verissimo. Ed è qui che la conduttrice ha annunciato di essere diventata nonna di una nipotina, confermando le voci che si erano rincorse alla fine del 2022.