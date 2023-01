“Verissimo”, Barbara D’Urso è nonna: “Non potevo più nasconderlo”. E parla di Briatore

I gossip che da settimane si rincorrevano lasciano ora spazio ad una dolcissima realtà: Barbara D’Urso è diventata nonna. La conduttrice ha deciso di rompere il silenzio a Verissimo, annunciando il lieto evento e la nascita di una nipotina, della quale si dice già innamoratissima: “Sono completamente pazza di lei”. Oltre alla grande gioia di questo periodo, c’è spazio anche per qualche chicca di gossip e la domanda di Silvia Toffanin non può che ricadere su Flavio Briatore: la verità di ‘Barbarella’ sul rapporto con l’imprenditore.

Barbara D’Urso è diventata nonna: la conferma a “Verissimo”

Era ormai a tutti gli effetti un segreto di Pulcinella, il gossip non aveva più dubbi ed erano tantissimi gli indizi che lo dimostravano. Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale in diretta televisiva: Barbara D’Urso è diventata nonna. La conduttrice ha scelto il salotto di Verissimo per annunciare a tutti la nascita della sua nipotina e la grande gioia nel sentirsi chiamare per la prima volta ‘nonna’.

L’indizio forse decisivo era arrivato poco prima di Natale quando, al termine di una puntata di Pomeriggio 5, aveva rivolto un misterioso saluto ad una persona speciale, oltre ai due figli. “È stata una cosa particolare, essendo in diretta mi è uscita questa cosa, era l’ultima puntata prima di Natale – confessa la D’Urso – Mi sono commossa e mi sono anche resa conto che è una cosa che non avrei voluto dire“.

Barbara D’Urso spiega di aver mantenuto nel silenzio la notizia, sino a quest’oggi, per rispettare la volontà del figlio: “Sono riuscita per molti mesi a evitare che si sapesse questa cosa, per rispetto. Avrei anche voluto condividerla, è una gioia così immensa, ma rispetto quello che mi ha chiesto mio figlio con la sua compagna. Quindi è accaduto che molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerla nascosta, nessuno l’ha saputo e se n’è accorto. Non l’ho fatto perché questa è la nostra scelta, ma è una cosa molto forte”.

Barbara D’Urso: le prime parole da nonna e il gossip su Flavio Briatore

Dopo tali dichiarazioni, la notizia andava solo confermata. E così ci ha pensato Silvia Toffanin ad ufficializzare il lieto evento: “Quindi posso dirlo?“. Barbara D’Urso ormai non ha più segreti: “Eh sì, non posso continuare a nasconderlo“. E così la conduttrice di Verissimo sprigiona tutta la sua gioia, accompagnata dagli applausi del pubblico: “Sei nonna!“.

A seguire, ‘Barbarella’ parla della sua splendida nipotina, della quale si dice già innamoratissima: “È femmina. Sono pazza, completamente pazza di lei. Purtroppo posso vederla poco perché siamo in due città diverse, ma tutti i giorni vivo di video-chiamate. Sono molto felice. Lei è simpaticissima, ride sempre, ormai sono passati tanti mesi, ma è bellissima. Sono super fortunata“.

La lieta novella lascia poi spazio ad una chicca di gossip, alimentata dalle voci che ultimamente stanno circolando sulla vita sentimentale di Barbara D’Urso e sul suo rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice però conferma che, ad unirli, è solo un’amicizia: “Flavio è un mio amico. È un ragazzo molto carino e interessante, bella testa, molto legato al figlio, che ho conosciuto. Lui vive per il figlio, e questo l’ho ammirato molto”.