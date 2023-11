Si riaccende il gossip sul flirt di Barbara D’Urso e Flavio Briatore: la conduttrice e l’imprenditore sono stati paparazzati di nuovo insieme, dopo che mesi fa la presunta frequentazione tra i due aveva infiammato le pagine di cronaca rosa di tutto il paese. Briatore aveva provato a smentire la liason all’epoca, ma questo nuovo avvistamento lascerebbe presagire che la relazione starebbe proseguendo a gonfie vele.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore: si riaccendono le voci di un flirt

Si torna a parlare di una possibile frequentazione tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore: a inizio anno la conduttrice e il noto imprenditore erano stati sorpresi insieme intenti a consumare una cena intima in un lussuoso albergo del milanese. La reazione della conduttrice, che visibilmente infastidita aveva cercato di depistare i fotografi, aveva insospettito parecchio gli esperti di gossip, lasciando intuire che effettivamente ci fosse del tenero tra i due.

A confermare la presunta liason era arrivato il giornalista Roberto Alessi, che aveva svelato: “Mi dicono, Barbara D’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”.

Col passare delle settimane però erano arrivate le smentite: Briatore aveva dichiarato che l’unico legame indissolubile della sua vita era quello col figlio Nathan Falco, e anche D’Urso aveva confessato che quella con l’imprenditore era solo una bella amicizia, come raccontato ai microfoni di Verissimo.

A distanza di qualche mese da quei primi avvistamenti, il settimanale Novella 2000 è tornato a parlare della coppia, lasciando intendere che quella frequentazione iniziata a gennaio abbia avuto un seguito. Il giornale di Roberto Alessi ha infatti “pizzicato” nuovamente i due a cena nell’esclusivo club “Casa Cipriani” a Milano.

E pare che gli amici dell’imprenditore siano felicissimi del loro rapporto: “Finalmente una donna del suo livello”, qualcuno avrebbe detto, “adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta”. Già a inizio anno Alessi si era sbilanciato sulla coppia: “Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”.

Barbara D’Urso e l’ipotesi Sanremo

Se la vita sentimentale di Barbara D’Urso è finita nuovamente al centro del gossip, lo è ancora di più quella lavorativa, al momento ancora avvolta da un velo di mistero. Non si conoscono infatti i prossimi progetti della conduttrice, anche se pare che potrebbero aprirsi delle porte importanti, quelle del Festival di Sanremo.

A lanciare la notizia è stato ancora una volta Novella 2000, che la vedrebbe sul palco dell’Ariston (anche se da capire in quale ruolo): “Pare che il suo agente Lucio Presta, che è lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso. Sembra abbia già ottenuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico”.

Si tratta al momento solo di un’indiscrezione, ma per Barbara potrebbe essere l’avverarsi di un sogno: la conduttrice non ha mai fatto mistero di voler arrivare a presentare il Festival della Canzone italiana. E chissà che non possa riuscirci, magari l’anno prossimo.