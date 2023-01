Flavio Briatore, la sua verità sul presunto flirt con Barbara D’Urso

Da settimane si parla di un presunto flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore, complici alcuni indizi e commenti che avevano dato il via al gossip (c’è da dire succoso) sull’ipotesi di un avvicinamento tra l’imprenditore e la conduttrice. Ma come stanno davvero le cose tra i due? A fare chiarezza, questa volta, è stato Flavio Briatore che ha detto la sua verità in merito alle voci sulla sua vita sentimentale.

Flavio Briatore, cosa ha detto in merito al presunto flirt con la D’Urso

Prima ci sono state le immagini di loro due a cena fuori in un hotel di lusso milanese, che sono state pubblicate sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Poi sono arrivate le parole del giornalista Roberto Alessi, molto amico della conduttrice, che su Novella 2000 aveva rivelato: “Mi dicono, Barbara D’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”. Poi aveva aggiunto: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”.

Dichiarazioni che avevano alimentato il fuoco del gossip, divampato dal momento che si parla di due personaggi molto noti e che da sempre cercano di tenere la vita privata lontana dai riflettori.

Ora sulla questione è intervenuto uno dei due protagonisti, Flavio Briatore, che sulle pagine di Nuovo ha detto la sua verità sul presunto flirt con Barbara D’urso: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? – ha detto – Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

Parole che vogliono mettere a tacere le ipotesi che tra i due stia nascendo qualcosa, e che sottolineano che al primo posto nella sua vita c’è il figlio che ha avuto dalla ex Elisabetta Gregoraci. Non sfugge il fatto che la frase sembra quasi ricalcare quella di Barbara D’Urso rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Barbara D’Urso, le parole sulla sua vita privata

Anche Barbara D’Urso, pur essendo molto riservata, ha lasciato intendere qualcosa in merito alla sua vita sentimentale. Lo ha fatto su Tv Sorrisi e Canzoni con una dichiarazione che sembrerebbe, indirettamente, riferirsi anche alla presunta love story con Flavio Briatore. Infatti la conduttrice ha detto: “Chi o cosa ho nel cuore in questo momento? I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

Anche nel suo caso nulla di esplicito sul gossip, ma – se si prova a leggere tra le righe – sembra esserci un riferimento alle voci di un possibile avvicinamento tra lei e l’imprenditore.

Una cosa è chiara: qualunque cosa ci sia, o non ci sia, tra i due, al momento Flavio Briatore e Barbara D’Urso mettono al primo posto i figli.