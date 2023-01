Barbara D’Urso rompe il silenzio: la verità sul (presunto) flirt con Briatore

Il presunto flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore ha occupato per giorni le pagine di gossip. Ma del resto non è difficile comprenderne il motivo: per quanto si tratti di rumors mai confermati dai diretti interessati, la loro sarebbe una di quelle coppie a cui in tutta onestà non avremmo mai pensato. Stavolta, però, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, seppur in modo indiretto.

Barbara D’Urso e Briatore insieme, la risposta della conduttrice

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate della televisione italiana ma, nonostante la sua grande popolarità, da sempre tiene moltissimo alla propria privacy. Spillarle anche solo un breve commento sulla sua vita sentimentale, la famiglia e i presunti flirt attribuitole non è affatto semplice. La conduttrice di Pomeriggio Cinque non disdegna i riflettori, ma soltanto quando si tratti di lavoro.

Stavolta, però, la D’Urso è finita al centro del gossip per il presunto flirt con Flavio Briatore che sin da subito ha fatto molto discutere. Nessuno avrebbe mai pensato a questa coppia, che poi tanto strana e insolita non sarebbe a detta di uno dei più cari amici della conduttrice, il giornalista Roberto Alessi. Su Novella 2000 era stato piuttosto chiaro nell’affermare che i due si conoscono già da tempo e che non è da escludere che si stiano frequentando in modo un po’ diverso, visti i ripetuti incontri. Alessi ha confermato, dunque, quanto anticipato dai paparazzi di Diva e Donna che avevano immortalato Briatore e la D’Urso intenti a consumare una cena a lume di candela in un lussuoso hotel del milanese.

Nessun commento da parte dei diretti interessati, almeno finora. Dalle colonne di TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice, interpellata proprio sulla sua vita privata, in qualche modo ha rotto il silenzio, cercando di mettere a tacere una volta e per tutte le voci sul presunto flirt con Briatore: “Chi o cosa ho nel cuore in questo momento? I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”. Una risposta velata ma piuttosto chiara.

Barbara D’Urso oltre la TV, i nuovi impegni in teatro

Tra un gossip e l’altro, Barbara D’Urso si conferma l’instancabile stacanovista che da anni conosciamo (e amiamo). Il suo Pomeriggio Cinque – seppur in formula ridotta per scelte della rete – è ormai un caposaldo del pomeriggio di Canale 5 e anche in prima serata ha portato a casa ottimi risultati, vista l’esperienza a La Pupa e il Secchione su Italia 1. Proprio sul possibile ritorno in prima serata, che tanti suoi fan attendono con ansia, la D’Urso si è leggermente sbilanciata: “Ne parleremo assieme a Mediaset. La vita è bella perché le cose accadono quando meno te lo aspetti”. Tutto non è ancora perduto, insomma.

Intanto, però, la bella conduttrice è tornata a uno dei suoi primi amori: il prossimo 14 febbraio sarà impegnata nello spettacolo Taxi a due piazze al Teatro Nazionale di Milano. Ma se questo vi sembra ancora poco, sappiate che c’è anche un altro impegno speciale che si aggiunge al suo nutrito curriculum. Il 23 gennaio la D’Urso salirà in cattedra per la prima volta nelle vesti di docente (come accaduto alla Bruganelli) alla Iulm Food Academy di Milano, tenendo una lezione su Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv.