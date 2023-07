Giovanni Allevi: “Bufala sulla mia morte”. Il compositore interviene su Instagram

“Sono sicuramente vivo”. Con queste parole, nella serata del 13 luglio, Giovanni Allevi è intervenuto dopo la notizia della sua “morte”. Una bufala, come ha sottolineato lui stesso sui social. Di recente, il compositore ha condiviso su Instagram una foto dall’ospedale, dove si è mostrato insieme a un gattino, durante la meditazione, per superare il dolore. Affetto da mieloma multiplo, Allevi si è trovato costretto a condividere un post su Instagram.

“Giovanni Allevi è morto”, ma è una bufala: la smentita del compositore su Instagram

La bufala è durata pochi minuti, ma di grande apprensione per i tantissimi fan di Giovanni Allevi, che attendono la notizia più bella e che non si aspettavano di certo di leggere, nella serata del 13 luglio, la notizia della sua dipartita. Un vero e proprio tamtam mediatico, nell’era delle notizie digital che corrono veloci e che – purtroppo – non sempre si confermano vere.

Sul profilo Instagram del compositore, tanti i messaggi di sostegno, ma anche un post, per mettere nero su bianco che no, non ha mai amato tanto la vita come ora. “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora”, ha scritto, allegando una foto del suo meraviglioso sorriso, seduto al piano, al posto che gli spetta.

Una fake news, una bufala prontamente smentita, anche perché, dopo la pubblicazione delle notizie, in molti hanno iniziato a omaggiare il compositore. Come Carlo Conti e Daniela Martani. “Mi era venuto un colpo quando avevo letto la fake news sulla sua morte”, ha commentato l’ex concorrente del Grande Fratello.

La foto in ospedale: come sta Giovanni Allevi

Il Maestro ha condiviso un aggiornamento dall’ospedale proprio pochi giorni fa. Uno scatto di incredibile bellezza e delicatezza al contempo: sdraiato sul letto, con gli occhi chiusi, intento a meditare, a riconnettersi col Dio Tutto della Natura, per combattere il dolore. Con lui un gattino, “divinità adorata dagli antichi Egizi”. Un enorme regalo per i tanti fan che lo attendono e che non hanno mai restituito il biglietto per assistere ai suoi concerti, in stop per il trattamento contro il mieloma multiplo, come ha raccontato lui stesso sotto al post su Instagram.

Da tempo, Allevi non aveva condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni. Lo aveva fatto a Pasqua, con una bella notizia (quelle che vorremmo sentire). “Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande. Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo”. E quegli hashtag #forzagiovanni e #ioaspettoAllevi ci raccontano della speranza e della forza di un grande uomo.

Tanti i messaggi ricondivisi poi dallo stesso Allevi nelle stories su Instagram. Messaggi d’amore e d’affetto da parte dei suoi fan che non vedono l’ora ritorni alla sua musica. “Questo mondo ha ancora bisogno della tua anima colorata di musica”. O ancora: “Tieni duro. Abbiamo bisogno di te. La musica ha bisogno di te”. E non possiamo che unirci al coro: forza, Maestro.