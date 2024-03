Nuovi problemi di salute per Giovanni Allevi, che si è visto costretto ad annullare il concerto a Taranto per rimettersi in forze e tornare sul palco al più presto. L’artista, in cura per un mieloma, era tornato in scena con la prima esibizione televisiva in occasione del Festival di Sanremo 2024, in cui aveva anche raccontato delle difficoltà legate alla sua condizione e che ha in parte superato grazie al suo amore per la musica. Ora che la malattia è in lenta ma inesorabile progressione, ha ripreso con il tour che lo porta in giro per l’Italia e che sta affrontando con coraggio. Talvolta, però, mette a dura prova la sua forza fisica.

Quando sarà recuperato il concerto di Giovanni Allevi

La data di Taranto è stata annullata per problemi di salute e già si sa che questa tappa sarà recuperata da Giovanni Allevi nella serata del 30 aprile. L’appuntamento era previsto dal calendario di Piano Solo Tour, il primo dopo l’annuncio della malattia e che l’artista ha già iniziato nonostante i dolori che ha dichiarato di provare, soprattutto quando è seduto al pianoforte. Le prossime date – Ravenna il 28 marzo, Varese il 12 aprile, Trento il 14 aprile, Milano il 27 aprile e il 13 maggio, Ferrara il 1 ottobre e Bari il 2 ottobre – rimangono confermate.

L’ultima tournée è stata particolarmente voluta dall’artista che sta combattendo contro un male che spesso non lascia scampo. L’annuncio della malattia era arrivato proprio sul suo canale Instagram in cui ha deciso di raccontare molto del suo percorso di cura e di quello che la malattia ha rappresentato per la sua vita e per la sua musica. Non ha mai smesso di comporre e, anche oggi che i dolori si fanno più forti, non si arrende al destino e lotta per tornare sul palco.

Le parole sulla malattia

“Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo”, aveva scritto qualche giorno fa su Instagram, lasciando intendere di aver trovato una nuova dimensione di se stesso anche in questo momento così difficile della sua vita.

Giovanni Allevi ha parlato spesso della diagnosi che gli ha cambiato la vita, senza nascondere di aver vissuto dei momenti di grande difficoltà, anche emotiva: “Si tratta di una neoplasia cronica, questa battaglia non si vince mai. Non sono qui per festeggiare nulla. La mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo”, ha raccontato prima della sua esibizione al Festival di Sanremo, la prima dopo le lunghe cure alle quali si è sottoposto e che sta continuando per provare a stare meglio.

Ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, ha spiegato di quando il mal di schiena gli ha quasi impedito di continuare a suonare all’Auditorium Parco della Musica di Roma: “L’idea che il dolore fisico possa essere trasformato in musica non è solo un fatto spirituale, è anche fisico. Perché quando c’è il pianoforte gran coda da concerto la mia energia viene assorbita, come se il pianoforte fosse un materasso morbidissimo e allora le contratture dei muscoli paravertebrali si sciolgono”.