Giovanni Allevi, il sorriso sui Navigli all’alba: “Accogliere con dolcezza il dolore”

Fonte: IPA Giovanni Allevi

Un grande sorriso all’alba sui Navigli. Così Giovanni Allevi si è mostrato su Instagram. Un modo, quello del compositore, per aggiornare tutti i follower, e non, sulle sue condizioni di salute. Un anno fa, a giugno 2022, l’artista ha annunciato di avere un mieloma multiplo. Una malattia che ha cambiato per sempre la sua vita privata e professionale.

Giovanni Allevi sui Navigli “per ritrovare le forze”

“Per ritrovare le forze ed accogliere con dolcezza il dolore – ha scritto Giovanni Allevi sul suo account social – tutte le mattine all’alba vado a camminare lungo il Naviglio, aggiungendo ogni volta qualche metro al percorso. Sono accolto dalla bellezza silenziosa del paesaggio e da qualche sorriso di incoraggiamento”.

Pur non nascondendo il dolore che il mieloma multiplo sta procurando, il musicista ha scelto di mostrarsi sorridente e fiducioso. Un post lontano dalle stanze d’ospedale dove Giovanni Allevi sta combattendo la battaglia più importante della sua vita. Un post che racconta di un ritorno ad una sorta di normalità e che ha il sapore della speranza.

“Giovanni, che sorpresa stupenda in questo scatto. Che gioia”, ha commentato un follower di Allevi. “Vederti sorridere è una gioia”, si legge in un altro commento. Mentre un fan ha sottolineato: “Quanta forza ci dai con il tuo sorriso”. In tutti questi mesi il compositore 54enne ha raccontato senza filtri la malattia. A scrivere a Giovanni Allevi anche l’attrice Debora Villa: “Pensa Giovanni, che sono i pensieri come il tuo che danno forza al mondo”.

Giovanni Allevi e la scoperta della malattia

Nell’estate 2022 Giovanni Allevi ha annunciato pubblicamente la sua malattia: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Parole alle quali ha voluto aggiungere pure i suoi sentimenti, aprendo il cuore ai suoi tantissimi sostenitori: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Giovanni Allevi, la carriera e la vita privata

Una carriera all’insegna della musica, ma non solo. Perché Giovanni Allevi oltre ad essere un talentuoso compositore e pianista, ha messo la sua creatività anche al servizio delle parole. Sono sette i libri che ha scritto tra il 2008 e il 2021, mentre ammontano a undici gli album in studio e a dieci le composizioni. Una carriera, quella di Allevi, che passa attraverso lo studio.

Tra questi il diploma in pianoforte nel 1990 al conservatorio F. Morlacchi di Perugia, poi nel 2001 quello in composizione al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel mentre non si è fatto mancare una laurea in filosofia, arrivata nel 1998. Se del suo percorso lavorativo si conosce tutto, decisamente più riservata è la sua vita privata.

È sposato con Nada Bernardo, anche lei musicista. La coppia ha due figli: Leonardo e Giorgio. Poco dopo la scoperta del mieloma multiplo, Giovanni Allevi ha dovuto fare i conti con un altro dramma: la sorella Maria Stella, insegnante, è stata trovata morta nella sua abitazione di Ascoli Piceno.