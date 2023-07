Giovanni Allevi in ospedale: “Meditazione e un gattino contro il dolore”

Giovanni Allevi di nuovo sui social network. Il musicista è riapparso sul suo account Instagram per aggiornare sulle sue condizioni di salute. L’ultimo post risaliva allo scorso aprile, quando ha augurato a tutti una serena Pasqua. Un anno fa, più precisamente a giugno 2022, il pianista ha scoperto di avere un mieloma multiplo. Nell’ultima immagine condivisa, Allevi si è fatto immortalare con un gattino tra le braccia sdraiato su un letto d’ospedale.

Giovanni Allevi, come sta: l’ultimo messaggio sulla malattia

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla – ha scritto Giovanni Allevi su Instagram – Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”. Un modo per superare il dolore di questi mesi così complicati.

Il 54enne ha postato una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale, con il volto piuttosto sofferente provato dalle cure, mentre tiene un gatto in braccio. Allevi indossa un cappello dal quale si intravedono i capelli bianchi. I follower, tra cui molti colleghi e personaggi dello spettacolo, lo hanno incoraggiato chiedendogli di non mollare e gli hanno augurato di trovare la forza giusta per affrontare questo momento.

Lo scorso aprile Giovanni Allevi ha pubblicamente festeggiato una bella notizia appena ricevuta: “Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi…”.

Giovanni Allevi e la scoperta della malattia

Nell’estate 2022 Giovanni Allevi ha annunciato pubblicamente la sua malattia: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Parole alle quali ha voluto aggiungere anche i suoi sentimenti, aprendo il cuore ai suoi tantissimi sostenitori: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Giovanni Allevi, la carriera e la vita privata

Una carriera all’insegna della musica, ma non solo. Perché Giovanni Allevi oltre ad essere un talentuoso compositore e pianista, ha messo la sua creatività anche al servizio delle parole. Sono sette i libri che ha scritto tra il 2008 e il 2021, mentre ammontano a 11 gli album in studio e a 10 le composizioni. Una carriera, la sua, che passa attraverso lo studio.

Tra questi il diploma in pianoforte nel 1990 al conservatorio F. Morlacchi di Perugia, poi nel 2001 quello in composizione al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel mentre non si è fatto mancare una laurea in filosofia, questa datata 1998. Se del suo percorso lavorativo si conosce tutto, più riservata la sua vita privata. È sposato con Nada Bernardo, pure lei musicista. La coppia ha avuto due figli: Leonardo e Giorgio.

Poco dopo la scoperta del mieloma multiplo, Giovanni Allevi ha dovuto fare i conti con un altro dramma: la sorella Maria Stella è stata trovata morta nella sua abitazione di Ascoli Piceno. Di professione insegnante, ad accorgersi che qualcosa non andava un familiare che non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con lei.