Giovanni Allevi mette in pausa la musica per avvicinarsi ai giovani: il percorso della malattia raccontato agli studenti delle scuole superiori

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione della Felicità ETS Giovanni Allevi

Alcune battaglie si combattono per vincere, altre perché incrociano il nostro percorso di vita che per un certo periodo devia, facendoci scoprire nuove prospettive che mai avremmo pensato di prendere in considerazione. Lo sa bene Giovanni Allevi che, da due anni a questa parte, sta affrontando il viaggio più duro della sua esistenza e che sta vivendo con grande coraggio, consapevole della destinazione cui è diretto. L’ha raccontato anche sul palco del Festival di Sanremo, dove ha mostrato per la prima volta la sua chioma modificata dalle cure, e lo farà ancora sul palco del Forum di Assago dove parlerà ai giovani in occasione della Giornata Mondiale della Felicità 2024.

Giovanni Allevi parla ai giovani

Il suo futuro, reso opaco dal mieloma multiplo che l’ha colpito, non è mai stato più stato chiaro di così. Giovanni Allevi si è completamente abbandonato alla musica, divenuta coadiuvante di una cura che sta mettendo a dura prova il suo fisico ma che non ha scalfito il suo spirito. Ora che tutte le sue certezze sono crollate, ma è forte di una nuova consapevolezza, il Maestro parla ai giovani in Happiness on Tour. Vite – Storie di felicità, il più grande spettacolo dedicato alla Felicità e che vede la partecipazione di migliaia di giovani delle scuole superiori chiamati ad ascoltare l’importantissima testimonianza del musicista appena tornato in tour dopo l’annuncio della malattia.

Il Maestro mette così in pausa la musica, anche se solo per una mattinata, per portare sul palco la sua storia fatta di successi ma anche di una sofferenza che oggi l’ha cambiato. La ricerca della felicità è una costante della sua vita ed è una via che non ha mai abbandonato, nonostante il suo corpo l’abbia tradito, ingannandolo con una malattia che lui stesso ha individuato come una “neoplasia dal suono dolce”. Il mieloma multiplo l’ha costretto a molti mesi di cure, e solo durante la conferenza stampa di Sanremo ha ammesso che potrebbe essere un percorso dagli esiti nefasti.

“È un onore per noi avere il Maestro Allevi a Happiness on tour – ha detto Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità – La sua testimonianza unica, simbolo di forza e tenacia, può offrire agli studenti, e a tutti noi, grande ispirazione per non dimenticarci che possiamo imparare a essere felici. Tengo a ringraziarlo vivamente per il suo speciale e prezioso contributo”.

Quando e dove vedere Giovanni Allevi

Happiness on Tour è uno show organizzato dalla Fondazione della Felicità con il Patrocinio della Regione Lombarda e del Comune di Milano. L’evento è gratuito ed è atteso per le 9,30 al Forum di Assago, con particolare attenzione verso gli studenti delle scuole superiori. Gli incontri sono aperti fino alle 21 e possono essere prenotati su Fondazione della Felicità. L’intervento di Giovanni Allevi è in programma per la mattinata del 20 marzo.

Si tratta di un ritorno in pubblico, per lui, dopo lo stop al tour dovuto ad alcuni problemi di salute che l’hanno fermato. Il concerto previsto a Taranto è comunque recuperato nella data del 30 aprile. Per la Giornata della Felicità, invece, il Maestro va oltre l’ambito concertistico per un racconto più intimo, una testimonianza fondamentale per i più giovani con un intero futuro tutto da vivere.