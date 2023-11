Giovanni Allevi ospite a Sanremo 2024: l’annuncio di Amadeus

“Giovanni Allevi suonerà al Festival di Sanremo 2024“, così Amadeus ha annunciato il super ospite della seconda serata della kermesse musicale più amata e attesa dell’anno. Esistono notizie che fanno bene all’anima e quella del ritorno del pianista sulla scena e alla musica dal vivo è sicuramente una di queste. Un esempio di tenacia, di gioia anche nelle avversità, di gusto della vita: Giovanni Allevi illuminerà l’Ariston con la sua luce e la sua simpatia.

Giovanni Allevi ospite alla seconda serata di Sanremo 2024

Giovanni Allevi sarà uno dei superospiti del Festival di Sanremo 2024. Il pianista suonerà dal vivo, e questa è veramente una lieta notizie. Il musicista sta portando avanti la sua personale lotta contro una malattia vorace e ha accettato l’invito del conduttore: calcherà il palco dell’Ariston. L’annuncio del direttore artistico e conduttore della manifestazione è avvenuto al Tg1 delle 20 di lunedì 27 novembre. Si sa già anche la data della sua esibizione: mercoledì 7 febbraio, dopo due anni di assenza dalle scene. Un grande ritorno, attesissimo dai fan e da lui stesso, che, ha ammesso in passato, non vede l’ora di tornare alla musica dopo che la malattia lo ha costretto lontano dalle esibizioni.

“E’ qualcosa che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento” ha detto Amadeus, annunciando l’incredibile ospite del “suo” Festival. “Giovanni Allevi è una persona che ammiro non solo musicalmente ma anche umanamente, con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, poi all’improvviso una malattia insidiosa lo ha costretto ad abbandonare le scene per affrontare la sua battaglia più dura. Battaglia che non è ancora del tutto vinta ma la sua passione e forza di volontà superano la sofferenza. Sono onorato che abbia accettato il mio invito”.

“Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo”, così, in maglietta e berretto nero, Giovanni Allevi ha commentato in un video diffuso dal Tg1, la notizia del suo ritorno dal vivo in occasione del festival. “Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”, ha concluso il musicista.

La lotta alla malattia

Risale ad ottobre un’altra buona notizia sulle condizioni dell’artista: Giovanni Allevi tornerà in tour. Dopo la malattia, i giorni in ospedale, le difficoltà, le complicazioni, il pianista ha infatti annunciato sette nuove date su e giù per lo stivale. Sicuramente sarà un piacere poter risentire dal vivo la magia delle mani, ma i nuovi appuntamenti sono soprattutto un segnale positivo dopo il grave mieloma che lo ha colpito.

A giugno 2022 Giovanni Allevi aveva comunicato di essere malato e di essere in cura per un mieloma multiplo da oltre un anno. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva scritto sui social. Nell’occasione aveva anche spiegato la sua scelta (obbligata) di lasciare i palcoscenici per qualche tempo. “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.