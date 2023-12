Giovanni Allevi continua la sua battaglia contro il mieloma. Una malattia dal nome gentile e musicale, come l’ha definita lui, ma che lo sta mettendo a dura prova. In questi lunghi mesi trascorsi in ospedale a lottare, però, ha dimostrato di non volersi arrendere. “Io continuo a vivere”, ha scritto nel suo ultimo post su Instagram, in cui si è mostrato tra le corsie del nosocomio e protetto da un busto che lo tiene in piedi.

Il messaggio di Giovanni Allevi su Instagram

“Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza.

Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!”, scrive Giovanni Allevi su Instagram nel nuovo aggiornamento dall’ospedale, dimostrando di essere nel pieno della sua lotta alla malattia.

Dopotutto, il futuro lo aspetta. È infatti il primo ospite annunciato del Festival di Sanremo 2024, in cui si esibirà il 7 febbraio. A comunicarlo è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus, che si è detto profondamente emozionato per questo ritorno. Una luce in fondo a un tunnel profondissimo, per l’artista, che oggi combatte con tutte le sue forze per riprendersi ogni pezzo di vita che la malattia ha sparso intorno a lui.

E ha continuato a comporre, ogni volta che il suo corpo glielo consentiva: “Il regalo più bello lo state facendo voi a me, grazie ai dolci e profondi pensieri con cui accompagnate il mio ritorno alla musica. Certo, nel video si intuisce la mia sofferenza: sotto il cappotto un busto molto stretto protegge la mia schiena, tra una ripresa e l’altra ho dovuto fermarmi e riposare, le dita, ancora, ogni tanto cedono. Ma altrettanto si intuisce il mio forte amore per la vita e per la musica, ed è questo ciò che conta. Che Tomorrow vi sia di ispirazione! Nell’attesa di incontrare di nuovo il pubblico palpitante dal vivo, vi saluto con tutto il mio affetto”.

L’annuncio della malattia nel 2022

Giovanni Allevi aveva dichiarato di essere malato con un post su Instagram, condiviso nel 2022: “Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Da quel momento, non ha mai smesso di aggiornare il pubblico sulle sue condizioni, anche quando sembrava andare tutto per il peggio. Il cammino è lungo e pieno di insidie ma non è proprio arrivato il momento di mollare. Giovanni Allevi si è aggrappato alla sua musica con tutte le forze che aveva e ha tratto energia persino dagli animali, unici nel dare conforto anche nei giorni meno felici. La sua foto dall’ospedale con un gattino è infatti diventata virale: “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”.