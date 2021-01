editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Daniele Scardina commenta il flirt fra Can Yaman e Diletta Leotta, per la prima volta da quando si parla dei due come una possibile coppia. Il pugile ha vissuto un’intensa storia d’amore con la conduttrice sportiva durata circa un anno e terminata poco prima dell’estate. Dopo la partecipazione di Scardina a Ballando con le Stelle sembrava che fra i due fosse tornato il sereno, tanto che erano stati paparazzati insieme, sorridenti e felici. Poi il colpo di scena, con la comparsa dell’attore turco, avvistato più volte in compagnia della Leotta.

Scardina non ha mai commentato il nuovo flirt di Diletta, almeno sino ad oggi. Su Instagram, King Toretto ha replicato a un utente che lo “prendeva in giro”, facendo riferimento al presunto legame fra la sua ex e Can Yaman. “Attento al turco”, ha scritto un hater e Daniele, che ha risposto citando una famosissima canzone di Lucio Dalla: “Attenti al lupo, attenti al lupo”. Un modo, forse, per lasciare intendere che non ci sono rancori con la Leotta e che la storia era terminata prima dell’incontro di lei con Yaman.

“Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo – aveva confessato Diletta al settimanale Chi dopo l’addio -. Perché ho descritto nel mio libro (Scegli di sorridere) come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”. Oggi però nel suo cuore, stando a quanto emerso recentemente, ci sarebbe Can Yaman, anche se non è arrivata – ancora – una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Il divo turco sarebbe riuscito a conquistare la Leotta, trascorrendo con lei i suoi giorni in Italia.

Arrivato al successo grazie a Daydreamer – le ali del sogno, Can è tornato nel nostro paese per realizzare uno spot con Claudia Gerini. Nel suo futuro ora c’è il remake di Sandokan con Luca Argentero, Alessandro Preziosi e, secondo alcune indiscrezioni, anche Alessandra Mastronardi, reduce dal trionfo de L’Allieva con Lino Guanciale. Alcune fonti, inoltre, parlano di un ruolo nella serie tv di Ferzan Özpetek, ispirata al celebre film Le fate ignoranti.