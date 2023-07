Diletta Leotta e Karius non vivranno insieme dopo la nascita della figlia: la confessione

Fonte: IPA Diletta Leotta splende nel look finto casual: gli accessori valgono 5.000 euro

Niente convivenza per Diletta Leotta e Loris Karius. Insieme dallo scorso autunno, la conduttrice e il calciatore non vivono sotto lo stesso tetto e continueranno ad avere una relazione a distanza anche dopo la nascita della figlia, prevista per il prossimo agosto. Ancora da decidere il nome della bambina: in ballo ci sono i nomi Ofelia (come la madre della presentatrice), Bella e Rose. Per motivi di lavoro, però, la coppia è costretta a portare avanti un rapporto tra il Regno Unito e l’Italia.

Diletta Leotta e Karius: niente convivenza dopo la nascita della figlia

Diletta Leotta vive e lavora da anni a Milano mentre Loris Karius, nato nella città tedesca di Biberach an der Riß, abita in Inghilterra. Dal 2022 è un portiere del Newcastle e lo sarà anche per la prossima stagione calcistica. Intervistata da Grazia Diletta ha spiegato come riuscirà a portare avanti questa storia d’amore dopo la nascita della bambina: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”.

“Nello stesso periodo nascerà anche la primogenita di mio fratello, che abita sotto di me, nello stesso palazzo” – ha aggiunto Diletta Leotta – Insomma ricreeremo a Milano, tra i grattacieli di Porta Nuova, il nucleo di una grande famiglia siciliana”. Secondo i gossip la 32enne avrebbe provato a portare Karius in Italia, proponendo lo sportivo all’Inter ma avrebbe ricevuto un due di picche da parte della società nerazzurra. E così Diletta continuerà a fare la pendolare per amore, anche se le difficoltà non mancheranno.

“Newcastle è scomodissima, senza voli diretti, o via Parigi o via Amsterdam. Per il momento è andata bene”, aveva fatto sapere sempre Diletta Leotta in una precedente dichiarazione. Ma la voglia di avere una famiglia solida e unita è tanta e in futuro non è escluso il matrimonio: di recente il volto di Dazn è stata fotografata con un prezioso anello al dito, molto probabilmente un pegno d’amore del suo Karius.

In che rapporti è oggi Diletta Leotta con Daniele Scardina e Can Yaman

Sempre a Grazia, Diletta Leotta ha confidato in che rapporti è con due suoi ex fidanzati famosi: Daniele Scardina e Can Yaman. Se con il pugile ha saputo mantenere un rapporto d’amicizia, non è accaduto lo stesso con l’attore turco. “Con Daniele è impossibile non rimanere amici. È la persona più buona che abbia mai conosciuto. Ricordo che quando mia nonna l’ha incontrato per la prima volta si era spaventata. Ma poi l’ha conquistata”, ha ammesso Diletta, svelando poi le condizioni di salute dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle, che qualche mese fa è stato colpito da un ictus: “Mi ha appena scritto sua mamma. Sta facendo riabilitazione e finalmente ricomincia a parlare”.

Su Can Yaman Diletta Leotta ha invece precisato: “Con Can sono rimasta meno amica, ma non dipende da me”. La liaison tra i due, durata una manciata di mesi, ha fatto chiacchierare parecchio tanto che Yaman si è scagliato contro la stampa, accusando i giornalisti di aver rovinato il suo legame con la Leotta. Per molti, infatti, la relazione era stata creata a tavolino per pubblicità: ipotesi sempre smentita dai diretti interessati.