Diletta Leotta incinta presto sposa: paparazzata al mare con l’anello di fidanzamento

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

C’è aria di fiori d’arancio per Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn, incinta del compagno Loris Karius, potrebbe sposarsi a breve, magari proprio dopo la nascita della loro bimba. Lo suggerisce il prezioso anello spuntato da qualche giorno al dito della bella Diletta e immortalato dai paparazzi del settimanale Chi.

Diletta Leotta, spunta l’anello di fidanzamento di Loris Karius

Non ci sono dubbi, la storia di Diletta Leotta e Loris Karius non potrebbe procedere meglio: la coppia, in attesa della loro prima figlia, è sempre più innamorata e fa progetti per il futuro, come testimonia l’anello che da qualche giorno campeggia sull’anulare della bella conduttrice di Dazn.

Diletta, che qualche giorno fa si trovava a Forte dei Marmi per una rilassante vacanza prima del parto, è stata paparazzata dal settimanale Chi in spiaggia, dove ha attirato l’attenzione, oltre che per i suoi look esplosivi, anche per il prezioso gioiello che è apparso al suo dito.

Nel suo ultimo numero il magazine ha mostrato le foto di Leotta al mare, nel suo bellissimo costume da bagno dorato, mentre sfoggia un anello di brillanti, “uno di quelli che gli uomini regalano alla propria compagna mettendosi in ginocchio“, si legge.

Del resto la conduttrice sportiva non ha mai nascosto il desiderio di convolare a nozze, e in una recente intervista al Corriere della Sera si è lasciata andare a una confessione proprio sul matrimonio: “Ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”. Questa tra l’altro potrebbe essere la volta buona per Diletta, dopo che la storia con Can Yaman si è interrotta proprio a un passo dall’altare.

Al momento non è stato diffuso nessun dettaglio sulla proposta di matrimonio, e nemmeno sulla data delle nozze, anche se è chiaro che la coppia aspetterà la nascita della loro piccola prima di giurarsi amore eterno. È probabile invece che il calciatore tedesco abbia chiesto la mano della sua amata proprio a Forte dei Marmi, magari durante una romantica cena nel corso di questa vacanza rilassante prima di essere travolti dalla gioia della nascita della loro bambina.

E proprio sul nome della piccola, la conduttrice ha confessato di non avere ancora le idee chiare: ““C’è una discussione in atto. Sono orientata tra Ofelia (il nome della madre di Diletta, ndr) Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta”.

Diletta Leotta e Loris Karius, il retroscena sul loro primo incontro

Intervistata da Grazia, Diletta Leotta ha svelato i dettagli del primo incontro con Loris Karius: un vero e proprio colpo di fulmine, arrivato qualche mese fa: “Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo”, ha raccontato.

E poi ha aggiunto: “Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati”.

Sembra proprio che quell’incontro fosse scritto nel destino: a distanza di qualche mese dal loro primo scambio di sguardi i due diventeranno presto genitori: la loro prima figlia potrebbe nascere il 16 agosto, proprio nel giorno del 32esimo compleanno di Diletta Leotta.