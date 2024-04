Diletta Leotta ha scelto un look seducente per un evento recente. La conduttrice televisiva ha indossato un completo in pizzo, completamente trasparente

Fonte: Getty Images Diletta Leotta

Diletta Leotta sta vivendo un momento molto fortunato della sua vita. La conduttrice televisiva, infatti, è innamoratissima del suo compagno Loris Karius, con cui convolerà, presto, anche a nozze. Il matrimonio della presentatrice di programma sportivi, infatti, è previsto per il prossimo giugno e avrà luogo alle Isole Eolie.

Mentre organizza il suo giorno più bello, Diletta Leotta, oltre agli impegni televisivi e radiofonici, è spesso protagonista di diversi eventi. Per un appuntamento importante, che ha avuto luogo nella serata del 16 aprile 2024, Diletta Leotta ha scelto un look molto seducente. Al suo fianco si trovava anche Loris Karius e la piccola Aria.

Diletta Leotta, il look seducente

Diletta Leotta riesce sempre a sorprendere tutti con i suoi look ben studiati. Nelle ultime settimane, infatti, la conduttrice televisiva ha indossato degli outfit dai colori fluo, che non passavano inosservati. Di recente, invece, la presentatrice tv ha scelto un outfit seducente per partecipare a un evento con Loris Karius.

Diletta Leotta ha indossato un completo in pizzo trasparente, composto da pantalone e camicetta senza maniche. Il top scelto dalla conduttrice televisiva era a collo alto e chiuso da un unico bottone, restando, poi, aperto sulla pancia della presentatrice sportiva. Il completo di Diletta Leotta giocava in modo seducente con le trasparenze, lasciando intravedere le gambe scolpite della conduttrice televisiva e una coulotte nera. La presentatrice sportiva ha lasciato sciolti i suoi capelli biondi, ondulati in morbide onde. Al braccio di Diletta Leotta un bracciale rigido in oro bianco, decorato da tre file di brillanti. Lo stesso decoro era riproposto anche nell’anello, scelto dalla presentatrice tv.

Il compagno della conduttrice televisiva, Loris Karius, ha indossato per l’occasione, invece, un completo celeste, abbinato a una semplice maglietta bianca e a un paio d’occhiali da sole con lenti aranciate. Con la coppia, anche la piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto, che aveva addosso una tutina rosa chiaro.