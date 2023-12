Diletta Leotta ha postato degli scatti meravigliosi per il primo Natale di Aria. La conduttrice e la figlia avevano outfit coordinati

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Getty Images Diletta Leotta

Diletta Leotta ha appena festeggiato un Natale veramente magico. Infatti per la conduttrice televisiva si trattava della prima festa più bella dell’anno in compagnia della sua piccola Aria. La bambina, avuta dal compagno Loris Karius, è nata lo scorso 16 agosto, lo stesso giorno del compleanno della presentatrice sportiva. Dopo aver festeggiato insieme il giorno della loro nascita, Diletta Leotta, adesso, ha trascorso il primo Natale della piccola di casa.

Per celebrare al meglio quest’occasione speciale, la conduttrice televisiva ha optato per un outfit coordinato. Le due donne di casa, infatti, hanno indossato entrambe un classico vestito rosso per il giorno di festa.

Diletta Leotta e Aria in rosso per la cena di Natale

Diletta Leotta è diventata mamma da pochi mesi della piccola Aria. La conduttrice vive, quindi, un periodo di profonda gioia che traspare sia dalle sue interviste che dalle foto che la presentatrice televisiva posta sul suo account Instagram ufficiale. Nelle ultime settimane, Diletta Leotta aveva condiviso una foto della famiglia al completo in vacanza a Dubai, ma, adesso, in occasione delle feste di Natale, la conduttrice televisiva ha postato un nuovo scatto con Aria e Loris Karius.

Nella galleria di foto, condivisa sull’account Instagram ufficiale della presentatrice, si vede tutta la famigliola al completo. Diletta Leotta ha commentato gli scatti con una semplice didascalia: “Il nostro primo Natale. Merry Christmas”. Nelle foto natalizie, la conduttrice televisiva e la piccola Aria indossando degli outfit coordinati. Infatti per lei e la bambina, Diletta Leotta ha scelto un abito rosso, in perfetto tema di festa.

La presentatrice sportiva ha indossato un caldo vestito di lana a costine con le spalle scoperte, che fasciava le sue curve perfette. La piccola Aria, anche lei in vestito rosso, era vestita con un abito rosso con la gonna ampia. Con loro, nelle foto, il calciatore era elegantissimo con un completo blu scuro e lupetto in tinta.

Diletta Leotta, i commenti degli ammiratori alle foto natalizie

Diletta Leotta e Loris Karius hanno potuto passare il Natale insieme e con la loro piccola Aria. La coppia vive divisa tra due diverse nazioni, l’Italia dove lavora la conduttrice televisiva e l’Inghilterra, dove, invece, gioca il calciatore. I due, ogni volta che è possibile si raggiungono a vicenda per vivere insieme i primi mesi della loro splendida bambina.

Il primo Natale della piccola Aria, la giovane coppia l’ha passato a Milano con tutta la famiglia della presentatrice sportiva, in visita nel capoluogo lombardo dalla Sicilia, come Diletta Leotta stesso ha raccontato a Verissimo. Dalla sua casa milanese, la conduttrice televisiva ha postato le foto di famiglia che hanno ricevuto tantissimi commenti positivi: “L’anno scorso in questo giorno scoprivi di essere incinta e ora hai tutto ció che desideri, tutto ció che conta, tutto ció che ami. Famiglia, Amore, questa è la vera felicità, il senso della vita. Siete stupendi tu, Loris e la vostra piccola Aria. Amatevi, supportatevi, siate sempre uniti, questo è il segreto, vi auguro tanta felicità” e ancora “Bellissimi, il regalo più bello lo stringete tra le braccia…Principessa bellissima”.

Tra i diversi commenti, anche gli auguri illustri di Orietta Berti, Gessica Notaro ed Elena Barolo.