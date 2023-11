Diletta Leotta, coccole e tenerezze con Aria su Instagram: “Il nostro primo Natale”

Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Un momento magico per Diletta Leotta, che si sta godendo ogni attimo della sua nuova avventura da mamma. La conduttrice di Dazn ha mostrato la sua casa perfettamente addobbata per Natale, con in braccio la piccola Aria, frutto dell’amore con il compagno Loris Karius.

Diletta Leotta, il primo Natale di Aria: il video è dolcissimo

Tenerissime le immagini condivise da Diletta Leotta insieme alla figlioletta Aria, nata lo scorso 16 agosto, proprio nello stesso giorno della conduttrice. Il volto di Dazn ha pubblicato su Instagram un video dolcissimo con in braccio la sua piccola, mentre le mostra la casa tutta addobbata per le feste, sulle note del celebre brano All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey.

“Il nostro primo Natale“, ha scritto Diletta a corredo del filmato, dove si vedono un bellissimo albero luccicante decorato con palline e grandi fiocchi dorati, ghirlande e luci che regalano un’atmosfera magica al bellissimo open space dell’abitazione milanese della conduttrice. “La magia del Natale con i bimbi non ha paragoni”, si legge tra i commenti dei fan; “Che tesoro Aria, è emozionante come guarda la lucine”, scrive un’altra utente sotto il post di Diletta.

In occasione di queste festività la conduttrice è pronta ad accogliere nella sua casa tutta la famiglia e ovviamente il suo Loris, in un clima d’amore mai provato prima.

Di certo è un momento magico per Leotta, che sta vivendo tutta la gioia dell’essere mamma: “Ora ogni sorriso di Aria è una gioia immensa“, aveva confessato la conduttrice nel salotto di Verissimo, con una nuova luce negli occhi, quella di una donna che ha tante consapevolezze in più, oltre ogni aspettativa.

Diletta Leotta e il desiderio di allargare la famiglia

Proprio a Verissimo la conduttrice di Dazn aveva confessato di vivere un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita al fianco del compagno Loris Karius. “Sono grata a lui per avermi dato la cosa più bella della mia vita. L’amore che ho trovato in Loris è l’ultimo e il più significativo, quello che sento essere davvero giusto”.

Un amore completo e maturo, che cresce giorno dopo giorno, suggellato dalla nascita della loro prima figlia: “Non ho ancora realizzato al 100% di essere diventata mamma”, ha ammesso ai microfoni di Silvia Toffanin, con il cuore ancora ricolmo d’emozione per l’arrivo di questa meravigliosa “benedizione”.

“Quando me l’hanno data in braccio, è stato un momento di pura emozione, un sentimento che nessuno ti insegna“, ha raccontato parlando della nascita della sua piccola. E oggi che sta vivendo tutte le gioie della maternità, non nasconde il desiderio di allargare la famiglia. “Dopo aver avuto Aria, sento la voglia di avere altri figli“, ha spiegato.

Il matrimonio per Diletta è importante, un sogno nel cassetto da realizzare, ma per il momento lei e Loris sono concentrati sulla loro bambina, desiderosi di vivere ogni momento insieme a lei, alla scoperta di un mondo ricco di nuove gioie quotidiane: “Il matrimonio può attendere; ora è il momento di vivere pienamente questa nuova fase con Aria”.