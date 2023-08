Diletta Leotta torna a casa con Aria: le “presentazioni” in famiglia

Mamme e papà vip del 2023

È arrivato il momento per Diletta Leotta di cominciare la sua avventura da mamma: la conduttrice di Dazn è infatti tornata a casa con la piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto. E per entrambe inizia una nuova vita, fatta di coccole e tenerezza. Ma non solo: è stata anche l’occasione per fare le “presentazioni” in famiglia, come ha mostrato la stessa Diletta tra le storie di Instagram.

Diletta Leotta a casa con Aria: l’incontro più dolce con il cagnolino Lillo

Un incontro dolcissimo quello mostrato da Diletta Leotta tra le storie di Instagram: dopo qualche giorno di silenzio, in cui la conduttrice ha voluto vivere appieno i primi giorni da neo mamma, è tornata sui social per mostrare i primi momenti a casa con la piccola Aria.

Doverose le “presentazioni” in famiglia: la conduttrice ha infatti mostrato il primo incontro tra la neonata e il suo amato cagnolino Lillo, un momento che lei stessa aspettava con ansia e di cui tanto aveva parlato anche nel suo podcast Mamma Dilettante.

“Benvenuta a casa”, ha scritto la conduttrice sportiva a corredo di uno scatto tenerissimo, in cui tiene in braccio il suo fidato amico a quattro zampe che osserva curioso la piccola all’interno della sua culletta. Attimi di tenerezza irripetibili, che Diletta ha voluto immortalare tra le storie di Instagram. Tra questi anche un video dell’alba direttamente dalla finestra di casa: per Leotta è iniziata ufficialmente l’avventura da neo mamma, fatto di nottate in bianco, poppate, coccole e un’infinita gioia.

La nascita di Aria nel giorno del suo compleanno

Lo aveva annunciato e così è stato: Aria Karius, la figlia di Diletta Leotta e del compagno Loris, è venuta alla luce il 16 agosto, proprio nello stesso giorno in cui è nata la conduttrice, regalandole un compleanno davvero speciale. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, aveva scritto a corredo dei primi scatti con la piccola tra le braccia.

La scelta del nome invece si è rivelata una sorpresa, visto che fino all’ultimo momento Diletta e Loris hanno mantenuto il segreto sulla loro decisione. “Prima di scegliere il nome, voglio guardarla negli occhi“, aveva confessato lei, svelando di essere indecisa tra Ofelia (il nome di sua madre), Rose e Bella.

Il futuro con Loris Karius

Al fianco di Diletta, in questi mesi di attesa, c’è stato Loris Karius: i due, innamoratissimi e felici, stando agli ultimi gossip potrebbero presto convolare a nozze, visto che sull’anulare di lei da qualche settimana campeggia uno splendido anello di fidanzamento.

Alcuni amici hanno spifferato al settimanale DiPiù che Karius avrebbe già fatto la romantica proposta: “Durante la sua festa di compleanno Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”. Sulla convivenza invece è ancora un mistero, visto che il portiere dovrà affrontare una nuova stagione calcistica in Inghilterra.

“Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: ‘Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme’. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”, aveva rivelato la conduttrice.