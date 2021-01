Luciana Littizzetto e Wanda Nara: interviene Maurizio Costanzo

editato in: da

Maurizio Costanzo interviene per dire la sua riguardo lo scontro fra Wanda Nara e Luciana Littizzetto. Tutto è iniziato dopo che la comica ha commentato nel corso di Che tempo che fa uno scatto pubblicato su Instagram dalla moglie di Mauro Icardi. Le parole di Luciana non sono piaciute alla modella che ha parlato di sessismo e ha deciso di ricorrere ai suoi legali.

La Littizzetto ha replicato a Wanda sempre nel programma di Fabio Fazio, con un lungo monologo. “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro – ha detto -, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa. È l’odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo di impedirle di fare una foto nuda sul cavallo, ma anche solo di parlare”.

“Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No – ha aggiunto Luciana rivolgendosi a Wanda Nara -. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto. Siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D’Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato”.

Lo scontro a distanza è stato commentato da Maurizio Costanzo che sulla sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv ha spiegato la sua opinione. “Dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione di Wanda Nara – ha svelato replicando alla lettera di una telespettatrice – […]. Io credo che quando ci si espone in pubblico, ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta”. Il giornalista non è stato l’unico a schierarsi nella vicenda, qualche settimana fa a dire la sua era stata anche Elisabetta Canalis che su Instagram, con un lungo commento, si era schierata dalla parte della Littizzetto.