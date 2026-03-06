Wanda Nara spunta l’anello, si parla di matrimonio con Martín Migueles

Wanda Nara torna a Milano con il fidanzato Martín Migueles e ai fan non sfugge un dettaglio scintillante: che sia pronta a convolare a nozze?

IPA Wanda Nara

Wanda Nara torna in Italia e, come spesso accade quando si parla di lei, basta un dettaglio per far partire le indiscrezioni e dare il via al gossip più sfrenato. Questa volta a far discutere è un anello comparso all’anulare sinistro della showgirl argentina durante una romantica colazione con il compagno Martín Migueles. Un gesto casuale o il segnale di un passo importante? I social si interrogano e le voci su un possibile matrimonio iniziano a moltiplicarsi.

L’anello di Wanda Nara e quella frase buttata lì

La foto che ha fatto scattare il tam tam sui social è comparsa nelle storie Instagram di Martín Migueles. Nello scatto la coppia appare seduta al tavolino di un piccolo caffè a Milano, immersa in un’atmosfera rilassata e complice. Nulla di particolarmente insolito, almeno a prima vista.

A catturare l’attenzione dei fan è stata però una frase scritta in piccolo: “Te queres casar conmigo?”, ovvero in italiano “mi vuoi sposare?”. Subito dopo, lo sguardo cade su un dettaglio che non passa inosservato: Wanda Nara indossa un anello brillante proprio sull’anulare sinistro. Il risultato? In poche ore la foto è diventata virale e il web ha iniziato a interrogarsi: si tratta di una proposta di matrimonio vera e propria o di un semplice gioco tra innamorati? Per ora la showgirl ha deciso di lasciare un po’ di sana suspense non ha commentato.

Un nuovo capitolo d’amore

Il viaggio italiano di Wanda Nara non è solo romantico. La showgirl si trova infatti a Milano anche per sistemare alcune questioni legate al suo passato sentimentale. È proprio nel capoluogo lombardo che la showgirl ha costruito gran parte della sua vita familiare e professionale. Qui ha vissuto gli anni più intensi della relazione con Mauro Icardi e qui sono cresciute le sue figlie.

Oggi però l’atmosfera sembra molto diversa. Dopo aver svuotato la casa dell’ex pochi giorni fa, ora accanto a lei c’è Martín Migueles e le immagini pubblicate sui social raccontano una coppia affiatata che si gode momenti di normalità: colazioni lente, passeggiate tra le vie della città e sguardi complici.

Non sorprende quindi che molti fan vedano nella frase pubblicata da Migueles un segnale simbolico, un nuovo inizio proprio nella città che ha segnato il passato di Wanda.

Wanda Nara, chi è il nuovo compagno Martín Migueles

La relazione con Martín Migueles è nata quasi in punta di piedi, ma in pochi mesi è diventata sempre più visibile. I due si conoscevano già da tempo, anche perché abitavano nello stesso quartiere, ma solo recentemente il rapporto si è trasformato in qualcosa di più. Migueles, soprannominato “El Tano”, è un imprenditore argentino che negli anni ha lavorato tra commercio e settore immobiliare. Non ama particolarmente i riflettori, ma da quando frequenta Wanda Nara è inevitabilmente finito al centro dell’attenzione mediatica.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nei programmi televisivi argentini, l’uomo avrebbe già conosciuto non solo i figli della showgirl, ma anche Maxi López, l’ex marito di Wanda. Un dettaglio che farebbe pensare a una relazione ormai consolidata e che dà ancora più adito all’ipotesi matrimonio. Non ci resta che aspettare e vedere se alle immagini seguiranno i fatti.