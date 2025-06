Wanda Nara, Maxi Lopez la attacca: “Le bambine devono stare anche col padre”

IPA Wanda Nara

Wanda Nara si ritrova tagliata fuori anche da chi, fino a ieri, sembrava tenerle il gioco. Dopo mesi di fuoco incrociato con Mauro Icardi, ora è Maxi Lopez a mettersi di traverso. Infatti, durante un’intervista televisiva ha detto: “Le ragazze devono stare col padre”, riferendosi a Mauro Icardi.

Le figlie nate dall’unione con Icardi sono ora il nuovo terreno di scontro, ma anche la scusa perfetta per Lopez di fare squadra con l’ex nemico. Dopo anni passati a puntargli il dito contro, oggi si mette al suo fianco senza esitare.

Lopez ha anche criticato l’”eccessiva esposizione” delle figlie sui social da parte di Wanda Nara, rivelando così una posizione netta in favore dell’ex rivale in amore.

Wanda Nara e Mauro Icardi: cosa succede con l’affidamento delle figlie

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai roba d’archivio, ma le conseguenze restano sotto gli occhi di tutti. I due hanno reso tutto pubblico già a gennaio, ma la faccenda dell’affidamento continua a fare rumore. Icardi ha fatto sapere più volte che fatica a vedere le figlie, e non è solo questione di distanza geografica.

E succedono fatti, scaramucce da telenovela. Per esempio, era in programma una merenda per rivedersi, ma Wanda Nara avrebbe imposto una condizione secca: niente China Suárez all’appuntamento. E così Mauro Icardi, che alla nuova compagna non rinuncia nemmeno sotto tortura, ha declinato.

Wanda Nara in crisi: anche la madre Nora Colosimo prende le distanze

Ad aggiungere pressione, ci sarebbero attriti anche con la madre di Wanda Nara. Secondo la giornalista Karina Iavícoli, Nora Colosimo non appoggerebbe più pienamente la figlia.

Pur essendo favorevole alla separazione da Icardi, sarebbe “contrariata dal modo in cui Wanda sta gestendo la situazione”. Alcune fonti riportano che Nora stia passando sempre meno tempo con le nipoti. Un dettaglio che aggiunge silenzio attorno a Wanda, la quale ultimamente non ha avuto uscite eclatanti.

Wanda Nara e Icardi: recaptutti i colpi di scena degli ultimi mesi

Non è la prima volta che la vicenda familiare tra Wanda Nara e Mauro Icardi finisce sotto i riflettori. Di recente, Icardi ha pubblicato uno screenshot del conto corrente di Wanda, accusandola di aver sottratto 7 milioni di euro. Lei ha risposto annunciando di essere in terapia psicologica, come richiesto dal tribunale, e ha invitato anche l’ex marito a fare lo stesso.

Piccola nota di colore. Quando ha parlato di “percorso psicologico”, Wanda Nara lo ha fatto come se giocasse d’anticipo. Un modo per dimostrare di stare al proprio posto, o almeno di provarci. Che poi il tribunale abbia chiesto lo stesso anche a Icardi, resta l’unico punto su cui, almeno per ora, sono alla pari.

Sul fronte sentimentale, Icardi continua la relazione con la China Suárez, mentre Wanda Nara sembra concentrarsi su sé stessa e nuovi progetti. Una saga che non smette di riservare colpi di scena.