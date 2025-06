Wanda Nara denuncia Mauro Icardi dopo le accuse di furto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Botta e risposta fra Mauro Icardi e Wanda Nara dopo le accuse di furto fatte dal calciatore all’ex moglie. Qualche giorno fa infatti Icardi aveva attaccato Wanda Nara su Instagram, arrivando a pubblicare persino uno screenshot del suo conto bancario. Ora arriva la replica della modella che ha scelto di denunciare l’ex marito.

Wanda Nara denuncia Mauro Icardi

Ma cosa era successo? Qualche giorno fa Mauro Icardi aveva postato alcune Stories su Instagram, accusando Wanda Nara di aver sottratto dal suo conto bancario 7 milioni di euro, trasferendoli sul suo conto.

Il calciatore aveva postato uno screenshot del conto e aveva commentato: “Mentre camminavo qui intorno guardando il mio telefono, ho trovato un’altra prova… Ovviamente, il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia. Potrebbe essere che, sapendo che ho le prove di tutto, abbia chiesto al tribunale di confiscarmi il telefono? (Me l’hanno già restituito comunque, non gli è servito a niente) Ha imparato a truffare come il suo presunto “avvocato”?”

Proprio l’avvocato a cui fa riferimento Icardi, ossia Giuseppe Di Carlo, ha annunciato l’azione legale di Wanda Nara, tramite La Repubblica. “In riferimento all’ingiustificata pubblicazione di dati personali e sensibili effettuata a mezzo social dal Sig. Icardi Mauro, nonché ai post palesemente diffamatori che ne sono seguiti, la Sig.ra Nara Wanda ha dato mandato al proprio legale di fiducia, avv. Giuseppe Di Carlo, di presentare, presso la competente Autorità Giudiziaria, denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione”.

Il legale ha poi spiegato che la showgirl si vuole “tutelare e difendere da quanto impropriamente, arbitrariamente e imprudentemente sostenuto nei citati post, evidentemente lesivi dell’immagine, dell’onore e della reputazione della medesima, nonché censurare la immotivata diffusione di dati personali e sensibili”. La nota si conclude così: “Per i fatti rappresentati, inoltre, si procederà anche in sede civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti”.

La guerra fra Mauro Icardi e Wanda Nara

Si tratta solo dell’ultimo capitolo di una guerra mediatica – quella fra Mauro Icardi e Wanda Nara – che va avanti ormai da diverso tempo. Una favola durata dieci anni, coronata dalle nozze e dalla nascita di due figlie, terminata nel peggiore dei modi, fra accuse, tradimenti e questioni legali.

I due si erano incontrati nel 2013, quando la showgirl era ancora legata a Maxi Lopez. Poco dopo era arrivato il divorzio dal calciatore, seguito dalle nozze con Icardi e dall’arrivo delle figlie Francesca e Isabela.

Poi la prima crisi, nel 2021, con le accuse di tradimento fatte in pubblico da parte di Wanda Nara, seguite a una riappacificazione. Con la partecipazione della showgirl a Ballando con le Stelle sembrava che il peggio fosse passato, sino alla nuova crisi, arrivata nel 2023 e all’addio definitivo nel 2024.

Una separazione avvenuta fra accuse e ripicche che continuano a ripetersi in un botta e risposta che non sembra destinato a terminare. Solo qualche settimana fa Wanda aveva accusato Mauro di averla tradita con la collega Eugenia La China Suarez, respingendo le dichiarazioni dell’ex marito sulla loro separazione.