Wanda Nara: “Mauro Icardi aspetta un figlio da China Suarez, mi hanno telefonato”

La soubrette ha dato la notizia alla stampa argentina anche se da settimane si vocifera di una gravidanza dell'attrice e cantante, ufficialmente legata al calciatore solo da 8 mesi

China Suarez, Wanda Nara, Mauro Icardi

China Suarez incinta di Mauro Icardi. Questa volta non si tratterebbe dell’ennesimo pettegolezzo che da tempo circola sui siti e social argentini. A dare la notizia è stata Wanda Nara in persona, che ha lasciato tutti sbigottiti. Soprattutto perché da un anno l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle è in guerra con l’ex marito tra frecciatine, denunce e ripicche.

Wanda Nara, China Suarez è incinta di Mauro Icardi

Wanda Nara è tornata in Argentina dopo un viaggio di lavoro a Los Angeles e ha sorpreso tutti con una notizia bomba. Come previsto, ha parlato di Mauro Icardi, ma tra tutte le sue parole, una frase ha lasciato decisamente stupiti.

Ha infatti rivelato ai cronisti di Puro Show che l’hanno aspettata all’aeroporto di aver sentito telefonicamente il suo ex e ha condiviso un dettaglio inaspettato della conversazione. “Mi ha detto che sta cercando di essere felice, che forse molto presto avranno la notizia che tutti stiamo già immaginando. Me l’ha detto”, ha ammesso.

I presenti sono rimasti sorpresi dalla sua rivelazione e le hanno chiesto se il riferimento è alla presunta gravidanza di China Suarez, di cui ormai si parla da mesi, da quando è iniziata la sua relazione con l’attaccante. “Non è una notizia bomba, è qualcosa che mi hanno chiamato per dirmelo”, ha precisato Wanda.

A questo punto un giornalista le ha chiesto chi l’abbia contattata per confermare la notizia. “Non parlerò di cose che già mi sfiniscono. Sono in un altro presente, non ne parlerò. Posso raccontarti di qualcuno che mi chiama per parlare di molte cose. Mi ha detto che sta cercando di essere felice e lasciamo che lui trovi quella felicità“, ha risposto la soubrette.

Alla domanda di un altro cronista ha poi aggiunto che le sue figlie più piccole, Francesca (10) e Isabella (8), non sono a conoscenza di questa novità.

Dallo studio la giornalista e conduttrice Fernanda Iglesias è andata dritta al punto e ha chiesto in maniera trasparente China sia incinta oppure no. “Lo vedremo molto presto. Mi hanno chiamato per dirmi un sacco di cose, tra le altre cose… Non so se sia vero, forse mi hanno mentito. Non mi interessa. Ma non sono la loro comunicatrice, andate a controllare i loro social media”, ha replicato la Nara.

Per ora nessuna conferma o smentita da parte di Icardi e China, ufficialmente insieme da otto mesi anche se il primo incontro tra i due risale al 2021. Per amore di Mauro, la Suarez ha lasciato l’Argentina e si è trasferita a Istanbul, dove il calciatore gioca nel Galatasaray.

Se la gravidanza sarà confermata per l’attrice 33enne sarà il quarto figlio dopo Rufina (12), avuta dall’attore argentino Nicolas Cabré, e Magnolia (7) e Amancio (5), nati dal rapporto con l’attore cileno Benjamin Vicuna. Per Icardi sarà invece il terzo erede dopo le già citate Francesca e Isabella, entrambe nate in Italia, quando Maurito giocava all’Inter.

Le ultime notizie sul divorzio di Wanda Nara e Icardi

Al programma tv argentino Wanda Nara ha poi raccontato i dettagli del divorzio da Mauro Icardi e della battaglia legale – infinita – per l’affidamento delle figlie .

Riguardo al debito di mantenimento che Icardi ha nei confronti di Isabella e Francesca, Wanda ha dichiarato: “Credo nella giustizia ed è un diritto delle mie figlie. Non chiedo nulla per me. Mi accusano di cose non vere. Se davvero dovessi qualcosa, sarebbe già sequestrato ” .

Di recente Mauro è stato infatti iscritto con provvedimento del tribunale nel registro dei debitori del mantenimento dei figli per non aver pagato le tasse previdenziali e scolastiche delle figlie. Inoltre è stata sequestrata la villa del calciatore in Argentina.

E nel documento del tribunale è stato puntualizzato che se Icardi tornerà in Argentina, non potrà più andarsene finché non avrà saldato il debito per il mantenimento delle due figlie.

A questo proposito, Wanda Nara ha detto: “L’accordo che abbiamo è che lui arriverà a settembre. Se tutti i giocatori saranno liberi, potrebbe venire. Ognuno deciderà le proprie priorità”.