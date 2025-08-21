Wanda Nara punge Icardi dopo la sentenza: “Occupati di essere padre”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi la tensione non accenna a spegnersi. Dopo una serie di scambi pungenti e reciproche accuse, la showgirl ed ex protagonista di Ballando con le Stelle torna all’attacco via social.

Il tribunale civile n. 106 di Buenos Aires le ha dato pienamente ragione sul nodo degli alimenti: secondo la sentenza, l’attaccante del Galatasaray, che non avrebbe versato per mesi l’assegno destinato ai figli, è ora obbligato a pagare. Un verdetto che riaccende gli animi e aggiunge un nuovo capitolo a uno scontro legale e mediatico che sembra non avere fine.

Wanda Nara e Icardi, nuova stangata legale

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai lontana anni luce dai tempi d’oro, ma la loro separazione continua a essere tutt’altro che pacifica. I due non smettono di farsi la guerra, sia nelle aule di tribunale sia sui social, dove ogni novità si trasforma in un nuovo capitolo di accuse e frecciate.

Le ultime mosse legali, legate all’accusa ai danni di Icardi per non aver versato per mesi l’assegno per gli alimenti, hanno acceso ancora di più la miccia. E Wanda, che sembra avere avuto la meglio, non ha perso occasione per dire la sua anche su Instagram: attraverso una storia indirizzata proprio all’ex marito, ha voluto mettere i puntini sulle i ribadendo pubblicamente il suo punto di vista e rincarando la dose in questo confronto sempre più pubblico.

“È molto più dignitoso lavorare che guardare le mie storie ogni sera per sapere cosa faccio. Mentre tu non rispetti i tuoi doveri, io pago tutto con il mio lavoro. Forse quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie potrò lavorare meno.”

Poi, la stangata riferendosi alle accuse mosse da Icardi di aver abbandonato le figlie Francesca e Isabella per concedersi una vacanza: “Se ti preoccupano così tanto i miei viaggi, occupati di fare il padre. Tredici giorni fa, quando abbiamo parlato al telefono, non me l’hai detto. Ora controllo le registrazioni.”

Le conseguenze legali per Icardi

La sentenza sul mancato pagamento degli alimenti non resta senza effetti: Mauro Icardi è stato infatti inserito nel registro dei debitori, un passo che può avere ripercussioni significative sulla sua situazione patrimoniale e legale.

Secondo i media argentini, a seguito delle richieste di Wanda Nara, il giudice Adrián Hagopian ha disposto il sequestro della quota del calciatore nella società Asociación Civil La Isla SA per un importo di 110.000 dollari a titolo di alimenti. Oltre al capitale, l’embargo comprende anche una somma aggiuntiva di 3.500 dollari per interessi e spese dell’esecuzione.

Nella sentenza il giudice sottolinea: “Poiché il rispetto degli obblighi da parte dell’imputato non è stato provato nel fascicolo – vedi l’accordo transattivo approvato a pagina 42 – è opportuno disporre la misura cautelare richiesta per garantire il diritto al mantenimento dei minori.”

Si tratta di una misura che testimonia come la vicenda legale sia tutt’altro che chiusa, e che potrà avere sviluppi nei prossimi mesi. In ogni caso, la guerra tra Wanda e Icardi non sembra conoscere pause, con la showgirl pronta a far valere i diritti dei suoi figli in ogni sede.