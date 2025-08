Non c’è pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La guerra tra i due sta diventando più spietata che mai. Il giocatore ha deciso di presentare una nuova denuncia contro l’ex moglie, con l’intento di ottenere l’affidamento esclusivo delle figlie Francesca e Isabella, che hanno rispettivamente dieci e otto anni.

Icardi, Wanda Nara e la droga: cosa è successo

Tutto è iniziato dopo che Wanda Nara ha deciso di concedersi una vacanza di due settimane in Europa, tra la Spagna e l’Italia. Ne ha approfittato anche per fare tappa a Milano e recuperare alcuni oggetti personali, visto che ora è tornata a vivere in pianta stabile in Argentina. Con lei c’era L-Gante, l’ex fidanzato con il quale ha assicurato di avere oggi un rapporto di profonda amicizia.

Nel frattempo le figlie avute da Mauro Icardi sono rimaste a Buenos Aires con Andrés Nara, il padre di Wanda, e alcuni amici, tra cui la truccatrice personale dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle. Una situazione che non è andata giù ad Icardi, costretto a stare in Turchia dato il suo impegno con il Galatasaray. E dunque lontano dalle bambine, che a fatica riescono a vedere il padre.

Lo sportivo ha così presentato l’ennesima denuncia contro la madre delle sue figlie, come rivelato da Angie Balbiani nel programma Puro Show (El Trece). Nella denuncia, Icardi accusa Nara di abbandono materiale e affettivo delle bambine, sottolineando che la madre impedisce al padre di avere contatti con Francesca e Isabella.

“La signora Nara usa i suoi figli come ostaggi, come merce di scambio e come trofei di vendetta. – si legge nel documento – È fuggita in Europa con il signor Elián Valenzuela (vero nome di L-Gante, ndr), lasciando le figlie con un perfetto sconosciuto, il nonno materno, con cui non hanno mai avuto rapporti in passato. Lui è stato accusato di violenza in passato. Questo si alterna alla cura degli amici, il che aumenta l’ingiusto e dannoso ostacolo nel rapporto con il padre”.

Nel documento Wanda Nara viene inoltre accusata di fare uso di droghe: “La signora sembra essere in uno stato cognitivo discutibile sui social media. L’unica persona che ha il controllo sull’accesso ai cellulari delle ragazze è la madre, che blocca il padre per impedire il contatto, ma consente loro di accedere ai social media”.

La 38enne è stata inoltre accusata di aver instillato nelle minorenni “paura e senso di colpa per la frequentazione del padre. Le ragazze pensano che il padre le abbia abbandonate, che si sia trasferito con un’altra famiglia, che non appartengano a quella cerchia. Le azioni di Wanda Nara violano i diritti dei minori”.

E poi ancora: “Si comporta come una persona chiaramente patologica e tossica che usa il senso di colpa e la paura, esercitando una lotta di lealtà instillando paura e senso di colpa nelle ragazze quando queste creano un legame con il padre e la sua compagna”.

La reazione furiosa di Wanda Nara alla denuncia di Icardi

Davanti ad accuse così pesanti Wanda Nara non è di certo rimasta in silenzio ed è letteralmente esplosa sui social. “Bisogna essere dei veri figli di pu***na, sapendo che la madre delle proprie figlie ha la leucemia ed è costantemente monitorata e curata, per voler stabilire che possa aver assunto qualche sostanza”, ha esordito in un lungo messaggio condiviso sulle storie.

Wanda ha chiarito di non aver mai assunto sostanze proibite: “Non ne ho mai consumate, né prima, né tantomeno adesso”. Ha ribadito che le accuse contro di lei sono motivate dal tentativo di farle del male come madre: “Tutto allo scopo di portarmi via le mie figlie e portarle a vivere con te, il che ti rende un figlio di pu***a ancora più grande visto che in mille modi tutti hanno espresso il loro disprezzo per vivere con te o per vederti”.

Ha concluso: “Il fatto che tu non abbia pagato il mantenimento dei figli o i contributi previdenziali per 10 mesi è ora una questione che spetta ai tribunali. Ma sono stanca di sentirmi accusare di qualcosa di nuovo e di mentire sulle tue minacce da quando ti ho lasciato”.

A corredo delle sue parole Wanda ha pubblicato diverse chat scambiate con lo specialista di Fundaleu (struttura ospedaliera argentina), in cui lui le ha inviato gli ultimi esami che ha eseguito per la leucemia, scoperta nel 2023.

In realtà dopo poco quelle chat sono state rimosse da Instagram. Forse perché alcuni utenti hanno sollevato dubbi sulla veridicità di quei screenshot. Sono ancora in molti, infatti, a non credere alla malattia di Wanda. Tanto che nei mesi scorsi la Nara è stata costretta più volte a smentire questa teoria che circola sul web, confermando che la sua patologia è più vera che mai.