Wanda Nara presenta il nuovo fidanzato. E Icardi si arrabbia: “Le bambine non si toccano”

Wanda Nara ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Martin Migueles. Da settimane si mormorava in Argentina di questa liaison, sbocciata lo scorso agosto. Ora la soubrette ha deciso di uscire allo scoperto. Una scelta che però non è piaciuta all’ex marito Mauro Icardi, con il quale la battaglia legale va avanti senza sosta. E soprattutto senza un accordo definitivo.

Wanda Nara conferma la storia d’amore con Martin Migueles

Wanda Nara ha condiviso su Instagram una foto insieme all’imprenditore Martin Migueles. Sorridente, seduta accanto all’uomo, con due cuori rossi che non lasciano spazio ai dubbi. Un’immagine che vale più di mille parole. La foto è stata scattata in un hotel sulla costa argentina, dove la conduttrice si è recata con il nuovo fidanzato e le figlie Francesca e Isabella per trascorrere qualche giorno di relax.

La coppia si è goduta una breve gita in famiglia alle Cascate dell’Iguazú, dove ha trascorso del tempo con le bambine, che hanno dunque già conosciuto il nuovo compagno della madre.

Del resto Martin ha già avuto modo di incontrare i figli più grandi di Wanda e pure il suo ex marito, Maxi Lopez, che non ha esitato a definire Migueles “un bravo ragazzo”.

Di tutt’altro avviso, invece, Mauro Icardi, che è più deciso che mai ad avere la meglio su Wanda Nara. Tanto da aver presentato una nuova denuncia contro la presentatrice.

Wanda Nara e il nuovo fidanzato, Icardi su tutte le furie

Dopo aver ufficializzato la loro relazione, Wanda Nara ha condiviso sui social un breve video in cui il nuovo compagno Martin Migueles accarezza una delle sue figlie che dorme. La clip è stata rimossa qualche minuto dopo ma tanto è bastato a mandare su tutte le furie Mauro Icardi.

Secondo quanto scrive il portale Ciudad Magazine, il calciatore ha manifestato “preoccupazione e fastidio” per il filmato, al punto da chiedere l’intervento urgente del Tribunale Civile.

“Il video lo infastidisce e lo preoccupa. Le bambine non devono essere toccate. È stata segnalata una situazione grave che non dovrebbe accadere”, ha dichiarato l’avvocato di Icardi alla stampa argentina.

Ma dietro la reazione legale ci sarebbe un malessere più profondo. Icardi, che non vede le figlie Francesca e Isabella da quattro mesi, teme per il loro benessere e contesta anche le scelte affettive della ex moglie.

“Wanda è davvero in grado di prendersi cura delle bambine? Conosce abbastanza Migueles da poter affermare che le figlie siano al sicuro?”, ha domandato il legale.

“Le scelte sentimentali di Wanda non sono le migliori — ha affermato ancora il difensore dello sportivo — e l’eccessiva esposizione mediatica sta influenzando negativamente la stabilità emotiva delle bambine”.

Tra l’altro non è la prima volta che Icardi esprime dubbi sui partner della ex: in passato aveva già mostrato preoccupazione per il legame tra Wanda e il rapper argentino L-Gante.

L’obiettivo di Maurito è chiaro: vuole che le figlie non siano coinvolte nella nuova relazione della madre e soprattutto vuole che non vengano più esposte pubblicamente sui social. Inoltre è deciso a riaverle con sé in Turchia, dove è impegnato con il Galatasaray.