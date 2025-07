Wanda Nara vuole la pace con Icardi: “Ho fatto una promessa”

IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara dice basta. Basta ai conflitti, alle frecciatine a mezzo stampa, agli attacchi furibondi. L’imprenditrice e soubrette ora sogna la pace con Mauro Icardi, dal quale si è separata dopo un decennio insieme. Una mossa necessaria per il bene delle figlie Francesca e Isabella, che sono molto legate ad entrambe i genitori.

Wanda Nara pronta a fare pace con Icardi

Wanda Nara ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram svelando il legame quasi ritrovato con l’ex marito. “Sei in contatto con Mauro Icardi?”, ha chiesto una follower.

“Sì, lo informo, gli mando foto e video delle ragazze. Ho promesso di fargli fare telefonate liberamente tutti i giorni e all’ora che preferisce. E a portarle (le figlie, ndr) in Italia o dove concordiamo. Quando il mio lavoro me lo permetterà, affinché possano stare con lui”, ha risposto l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle.

I toni, rispetto a poco tempo fa, sono decisamente diversi, più distesi. Chiara la volontà di Wanda di voler recuperare un rapporto civile con il calciatore per il bene dello loro bambine. Attualmente Icardi è tornato in Turchia, dove continua a giocare col Galatasaray, dopo aver trascorso una settimana insieme alle figie.

Con il giocatore c’è anche China Suarez ma senza i figli: il suo ex, l’attore cileno Benjamin Vicuna, non ha dato il permesso all’attrice di portarli con sé oltreoceano scatenando così una faida mediatica tra i due.

Tornando a Wanda e Icardi, la Nara ha inoltre rivelato: “Lavoro molto con loro affinché non si ripeta quanto accaduto l’ultima volta. Sono molto legate a me ed è mia responsabilità che si sentano bene quando vanno con lui. E così sarà. È successo tutto molto in fretta e i bambini hanno bisogno di tempo per accettare le situazioni o le scelte degli adulti. Mi metto nei suoi panni e non potrei vivere felice lontano dalle mie figlie, gli ho fatto sapere che può contare su di me per portarle”.

Ha poi parlato delle sue cose rimaste in Turchia, quando ha lasciato Icardi ed è tornata a vivere in Argentina. “I miei beni in Turchia? È un processo per riuscire a lasciar andare e sono cose materiali. – ha risposto la 38enne – Capisco che Mau abbia già compreso che non tornerò e che non ha senso trattenere il mio trasloco. Per le ragazze ho già comprato tutto nuovo affinché lui possa avere le camere delle figlie nella città in cui vivrà o dove lo porterà la sua carriera e affinché non manchi loro nulla qui nel nostro Paese”.

Wanda Nara e il rapporto con Maxi Lopez

Wanda Nara, tra una domanda e l’altra, ha anche negato presunte tensioni con Maxi Lopez, il suo primo marito dal quale ha avuto i tre figli più grandi Valentino, Benedicto e Constantino.

“Lui c’era nei miei momenti peggiori. Quando mi sono ammalato, è arrivato nel paese prima di chiunque altro per stare con me ed è rimasto per un mese. L’ho apprezzato molto. Parliamo con ognuno dei ragazzi e parliamo ogni giorno per loro. Nonostante la distanza (Maxi vive in Svizzera, ndr), lo coinvolgo in tutto. Per molti anni abbiamo parlato di nascosto. Oggi facciamo videochiamate durante la cena così i ragazzi si sentono a casa”.

Le incomprensioni di un tempo con Maxi Lopez – che intanto si è rifatto una vita con la modella svedese Daniela Christiansson che l’ha reso padre di altri due figli – sono ormai un ricordo lontano. E Wanda Nara è pronta a ripetere la storia con Mauro Icardi.