Mauro Icardi (ancora) contro Wanda Nara: “Mi ha rubato 7 milioni di euro”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Rapporti sempre più tesi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nel loro divorzio si apre un altro capitolo complicato, fatto di un ennesimo botta e risposta social che da sempre caratterizza il loro legame. Il calciatore si è affidato a Instagram per uno sfogo durissimo contro l’ex moglie, tra recriminazioni e accuse che segnano un ulteriore punto di rottura tra i due.

Mauro Icardi, lo sfogo durissimo contro Wanda Nara

Ennesimo capitolo di una telenovela senza fine quello tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il loro matrimonio è terminato più di un anno fa con un divorzio ufficializzato dopo mesi di separazione, ma i rapporti dei due continuano a essere più tesi che mai, arrivando a un altro, durissimo, scontro social.

Di recente Wanda Nara, dopo mesi di guerra in tribunale, sembrava finalmente disposta a cercare il dialogo con l’attaccante del Galatasaray, ricordando un momento del 2016 sui social, che aveva commentato così: “Saremo sempre una famiglia”. Poi, in una recente intervista televisiva, aveva teso la mano al suo ex: “Quando possiamo cerchiamo sempre di parlare. Gli dico quello che penso. Sento che col tempo succederà quello che è successo con Maxi”, riferendosi ai rapporti col primo marito Maxi Lopez, che dopo anni si sono appianati.

Ma il calciatore non avrebbe preso bene le dichiarazioni dell’ex moglie, tanto da affidare a Instagram un durissimo sfogo contro di lei. Icardi, come un fiume in piena, ha attaccato Wanda mettendo in discussione la credibilità delle sue parole: “Voglio essere chiaro. Le dichiarazioni di questa donna sono false. È sorprendente che la gente continui a credere a una bugiarda patologica, non per quello che dico, ma per quello che dimostrano le sue stesse azioni”.

Accuse durissime quelle di Icardi: “Mi ha accusato falsamente di violenza di genere in ripetute occasioni. Mi ha escluso dalle mie case con false accuse. Ho chiesto in tribunale che gli fosse proibito di vedere o avere qualsiasi contatto con le mie figlie per sei mesi. Non ha rispettato alcun ordine del tribunale quando avrebbe dovuto consegnarmi le mie figlie. Ha trattenuto due bambine, di 9 e 10 anni, per undici ore per impedire loro di stare con il padre, a causa di un capriccio personale e di un’ossessione per la mia compagna”.

E ha continuato riportando ulteriori dettagli: “Mi ha rubato sette milioni di euro, fatto ormai di dominio pubblico”, ha ribadito, sbattendo la porta in faccia all’ex moglie. “Questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai, mai parte della mia famiglia“.

La replica di Wanda Nara

Oggi Mauro Icardi sembra aver ha ritrovato la serenità al fianco di China Suárez, mentre Wanda Nara appare felice accanto a Martin Migueles. Dopo lo sfogo del calciatore anche l’imprenditrice è intervenuta, cercando di gettare (a suo modo) acqua sul fuoco dopo gli attacchi ricevuti.

Nara ha voluto rivendicare invece il suo ruolo nella carriera dell’ex marito, soprattutto nella fase del trasferimento in Turchia. “Mi è costato molto l’accordo con questo club, del quale ero tifosa già prima che arrivassi tu. Abbiamo chiuso un ottimo contratto nonostante tu non fossi d’accordo”. Non solo: ha sottolineato di aver costruito e tutelato l’immagine pubblica del calciatore, che ora sarebbe andata “completamente in frantumi”.

“Non ti ho mai rubato nulla e ho sempre pagato le tasse per conto mio“. “Per me resterai una famiglia e sai che ci sarò sempre, anche se il percorso giudiziario prosegue, perché non è ben visto in nessuna parte del mondo un padre che non paga il mantenimento. Io non avrei mai permesso molte cose. Concentrati su questi mesi, perché ogni telefonata arrivava in momenti di concentrazione, come il giorno in cui hai sbagliato entrambi i rigori”.