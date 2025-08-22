La soubrette è tornata ad attaccare l'ex marito, svelando una situazione famigliare tutt'altro che rosea. Intanto la nuova compagna del calciatore ha negato di essere in dolce attesa

Nuove accuse di Wanda Nara a Mauro Icardi. Fermata da alcuni giornalisti all’aeroporto di Buenos Aires, di rientro da un viaggio a Los Angeles, la soubrette ha paragonato il suo caso a quello di Julieta Prandi, che sta facendo parecchio rumore in Argentina.

Wanda Nara, Icardi e le presunte violenze

Wanda Nara ha affermato che la sua relazione con Icardi ha “molti parallelismi” con quella di Julieta Prandi e Claudio Contardi, che ha portato l’imprenditore a essere condannato a 19 anni di carcere per violenza sessuale aggravata.

“Il tempo mi darà ragione, aspettiamo e vediamo, perché la giustizia è lenta. – ha detto con convinzione ma visibilmente provata l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle – Hanno anche dato della pazza a Julieta, l’hanno ignorata, non l’hanno ascoltata. E poi siamo finiti tutti commossi e in lacrime”.

Dallo studio di Puro Show, dove Wanda era ifn collegamento, il conduttore Pampito ha provato a ridimensionare le parole della Nara: “È la prima volta che in televisione si paragona Mauro Icardi a uno stupratore e a una persona violenta“.

Ma la 38enne è stata irremovibile e ha aggiunto ulteriori dettagli, decisamente scottanti: “Sono stata rinchiusa tre volte, rapita con dei testimoni. Sì, tre volte. Ecco perché mi sono separata“.

Un altro opinionista in studio, Matías Vázquez, ha ricordato una registrazione audio di Nora, la madre di Wanda, che faceva riferimento alla confisca dei documenti personali da parte del calciatore.

“Mi hanno preso i documenti per impedirmi di viaggiare“, ha confermato Wanda. “Se Icardi è uno psicopatico? Questo sarà stabilito dai tribunali e, purtroppo, gli è stato chiesto, pena una multa, di iniziare diverse terapie che non ha mai potuto iniziare e non ha mai fatto. C’erano violenze nei confronti di tutti“.

A questo proposito, la conduttrice ha fornito maggiori dettagli sulle questioni legali che sta affrontando con l’ex marito: “La verità è che sto lavorando con psicologi per tutti i miei figli. Il tribunale ha chiesto alle mie figlie di iniziare la terapia. Dall’altra parte, si rifiutano di pagare la terapia. Quando una delle parti si rifiuta di far andare le minorenni in terapia, ci deve essere un motivo”.

Wanda ha poi raccontato un retroscena recente relativo alla recente Giornata dei Bambini in Argentina: “Ho comprato un regalo alle mie figlie e ho detto loro che era da parte di Mauro. Gliel’ho dato giovedì e gli ho detto: ‘Papà vi ha fatto questo regalo’. E lui ha parlato con loro venerdì e ha detto: ‘Vostra madre è una fottuta bugiarda; non vi ho dato niente’. Quindi, sto facendo tutto il possibile e anche di più. Ma ho raggiunto il limite. Non ne parlerò più”.

E infine: “Il denaro può comprare tutto, tranne la verità. Col tempo, molte cose diventeranno note”.

In un altro programma argentino, LAM, la giornalista Laura Ubfal ha mostrato alcuni messaggi di Wanda Nara in cui la soubrette è tornata a parlare della questione.

“C’è stata molta violenza, motivo per cui la scuola l’ha denunciato. Una scuola non gestisce una cosa del genere a meno che non sia grave. C’è stata violenza sessuale e fisica, e quest’ultima è avvenuta ‘in presenza dei miei figli'”.

In un altro messaggio invece Wanda avrebbe scritto: “La violenza è avvenuta qui, in Argentina, e ci sono molte chat con prove di abusi. Questa settimana mi chiamano di nuovo per mostrare il mio numero di telefono. Ci sono innumerevoli dettagli sulle violenze, compresi quelli contro la Cina. La giustizia penale avrà scansionato tutto il mio cellulare”.

L’intervento dell’avvocato di Icardi

L’avvocato di Mauro Icardi, Lara Piro, è intervenuta allo show Sálvese quien puede per smentire le ultime dichiarazioni di Wanda. “Sono preoccupata e angosciata da tutto questo. Come donna, penso che sia una cosa molto seria. Siamo le prime a farci carico di questa lotta di coloro che sono stati veramente violati. Non possiamo permettere che venga banalizzata”, ha affermato con fermezza.

“Wanda non sopporta di essere messa da parte”, ha aggiunto, insinuando che ci siano delle incongruenze nel suo racconto. “Parlo con Mauro tutti i giorni. Mauro non ha mai parlato privatamente con Wanda. Wanda è una mitomane professionista. La signora non è sulla stessa lunghezza d’onda. Wanda interferisce e ostacola il legame genitore-figlio ogni giorno da anni perché questa è la sua vendetta; è lei quella violenta”.

Insomma, tra i due ex coniugi c’è ancora molto astio e rancore e il bene per le piccole Francesca e Isabella non sembra riuscire a superare tutto ciò.

China Suarez non è incinta di Icardi

Intanto China Suarez ha smentito la sua gravidanza, notizia condivisa proprio da Wanda Nara. Tramite il giornalista Luis Ventura , l’attrice -che attualmente si trova a Istanbul con Icardi – ha negato l’indiscrezione. “Non solo non sono incinta, ma non rientra nei nostri piani immediati”, ha affermato.