Wanda Nara, Icardi regala i suoi vestiti e le sue borse ai più bisognosi

Getty Images Icardi e Wanda Nara

Mauro Icardi svuota l’armadio di Wanda Nara. Una scelta decisamente drastica che aggiunge un nuovo capitolo alla faida senza fine tra i due ex coniugi. Dopo aver denunciato l’imprenditrice per aver diffuso un suo video intimo, il calciatore ha ora deciso di sbarazzarsi di tutte le cose che la soubrette ha lasciato nella casa di Istanbul che condividevano fino allo scorso anno.

Icardi ha deciso di regalare i vestiti e le borse di Wanda Nara

Il giornalista Pepe Ochoa ha rivelato nel programma argentino Sálvese quien puede (América TV) che Mauro Icardi donerà vestiti, borse e giocattoli di proprietà di Wanda Nara e dei suoi figli, che si trovano ancora in Turchia, a due enti locali di beneficenza.

“Ci sono due fondazioni che hanno ricevuto un messaggio da Mauro Icardi che diceva di voler donare loro alcuni vestiti di Wanda e dei suoi figli. La scusa è che nessuno di loro vive lì e non torneranno. C’è un sacco di roba e, dato che non c’è molto spazio, donerà tutto ciò che non entra”.

Nello specifico sono pronti per essere donati vestiti, scarpe, giocattoli e borse di lusso che Wanda ha lasciato nell’ultima casa che ha condiviso con l’ex marito prima del trasferimento definitivo a Buenos Aires.

“Anche alcune delle borse che Wanda aveva lasciato lì saranno donate. C’è China Suarez dietro tutto questo? La fonte mi dice di no, che si tratta di un’idea di Mauro”, ha aggiunto il giornalista.

Un’iniziativa che ha ovviamente generato molteplici reazioni sui social media, poiché l’imprenditrice non ha dato alcuna autorizzazione a separarsi dai suoi beni, molti dei quali dall’elevato valore economico e sentimentale. Ai più appare come una vendetta bella e buona.

Anche perché Icardi non è mai stato d’accordo sul fatto che le figlie Francesca e Isabella andassero a vivere con la madre in Sud America, dopo essere nate e cresciute in Europa, tra Italia, Francia e Turchia. Tanto che qualche tempo fa ha addirittura denunciato Wanda per rapimento di minori. Ha inoltre chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie ma al momento le piccole restano con la Nara.

“Una vendetta totale per me, perché lei ha detto che teneva tutto dell’Argentina, così Mauro ha detto: ‘Oh sì, quindi donerò quello che hai lasciato in Turchia’”, ha concluso Ochoa.

Wanda Nara, Icardi e la denuncia per il video intimo

Non solo beni materiali, di recente Mauro Icardi ha anche denunciato Wanda Nara accusandola di aver diffuso un suo video intimo. O meglio, di averlo inviato alla modella uruguayana Natasha Rey, che lo ha poi reso pubblico.

Della questione ha parlato anche China Suarez, attuale compagna di Icardi: “Cosa posso dirvi di quella clip? Che è una brutta questione e che è un filmato che il mio compagno ha inviato nel 2021 alla sua ex moglie. Non so come quella clip sia finita nella mani di altre persone che l’hanno diffusa, ci sono già avvocati e persone che si stanno occupando di capirne di più. Cosa penso? Che è un reato diffondere video privati di questo genere”, ha spiegato.

Non è tardata ad arrivare la replica di Wanda Nara: “Non sanno più di cosa accusarmi. Lasciate che lo dimostri, non ho mandato niente”.