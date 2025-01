Icardi ufficializza l’amore con China Suarez: “Wanda Nara ha ingannato anche il suo amante”

Fonte: IPA Mauro Icardi e China Suarez

Mauro Icardi e Wanda Nara non smettono di stupire. Degni protagonisti di una telenovela sudamericana, la loro relazione continua a regalare un colpo di scena dietro l’altro. Dopo che lei ha accusato l’ex marito di non farle vedere le due figlie e ha parlato esplicitamente di violenza, il calciatore si è lasciato andare ad un duro attacco su Instagram. L’argentino non solo ha replicato duramente alle parole dell’ex moglie ma è arrivato ad accusare lei di trascurare le piccole Francesca e Isabella. Maurito ha poi parlato dei tradimenti subiti, dal rapper L-Gante al calciatore Keita Baldè, per ufficializzare infine l’amore con China Suarez, la donna che nel 2021 ha fatto esplodere il Wanda-Gate.

Mauro Icardi contro Wanda Nara: le ultime accuse

“Come tutti sanno, non è nel mio stile divulgare qualcosa che riguardi i miei figli, poiché abbiamo rispettato la richiesta di un giudice o di un difensore minorile, però mi vedo obbligato a rispondere a tutte le bugie crudeli della madre delle mie figlie, per non far credere con il mio silenzio alle sue perverse falsità”, ha esordito Mauro Icardi nel suo lunghissimo messaggio pubblicato su Instagram. “Fino a quando vogliamo vivere nella menzogna?”.

L’ex attaccante dell’Inter ha snocciolato una serie di accuse contro Wanda Nara: “1. Mi hanno cacciato dal mio appartamento con una falsa denuncia di violenza. 2. Sono stato sfrattato la mattina di un sabato di Santa Barbara al momento di operarmi per il mio infortunio al ginocchio con altre false denunce di violenza e possesso di armi, dando un esito negativo alla perquisizione… Non avevo armi, non ho fatto violenza a nessuno e stavo dormendo solo”.

Mauro Icardi ha poi parlato apertamente dei tradimenti di Wanda Nara: “3. Dovevo dedicarmi alle mie figlie il 13 dicembre e mi hanno spento il telefono fino al 17 dicembre perché la madre stava in viaggio con il “fidanzato” in Europa (il riferimento è alla vacanza in Italia e Svizzera di Wanda e L-Gante, ndr), i quali hanno confermato in una diretta che avevano una relazione da tre anni, mentre era sposata con me e giurava a me e alle sue figlie che era “un amico”… “(Però continua a dare la colpa ad altre persone, che ipocrisia no?)”.

Fonte: IPA

Il calciatore ha dunque raccontato nel dettaglio come si sarebbero svolte le vacanze di Natale: “Il 25 dicembre la “mamma d’America” doveva riprendere le sue figlie perché così ha stabilito la giustizia… Che avrebbero passato in Natale con il padre e la fine dell’anno con la mamma, ma siccome la signora era offesa perché non le hanno dato quello che voleva, è andata a Punta del Este senza prendere giustificandosi dicendo che non aveva 10 milioni di pesos come richiesto, però li aveva per l’aereo privato e tutto il circo di ostentazione come fa di solito, senza contare che alcuni giorni prima le avevo depositato 10mila dollari sul suo conto italiano“.

“Così ha rotto la promessa che aveva fatto alle sue figlie di andare a prenderle, lasciandole piantate con la loro valigia pronta… Da parte mia, davanti al suo abbandono ho deciso senza esitare di cancellare il programma che avevo di passare Capodanno con i miei amici e di restare con le mie figlie… come faccio da più di due anni… nei quali la signora ha deciso di dare la priorità alla sua vita e non a quella delle sue figlie“.

Mauro ha proseguito: “Quando sono finite le sue ‘vacanze’, voleva impormi di consegnare le mie figlie, che da 20 giorni stava manipolando con chiamate perché loro stesse le dicevano che non volevano andarsene da casa di papà. Che erano felici vivendo in un ambiente familiare, divertente, con bambini della loro età dove nessuno faceva commenti cattivi e irrispettosi sulla loro madre”.

Lo sfogo del calciatore non è finito: “Come se fosse poco… Ha assicurato alle sue figlie che sarebbe venuta a prenderle il 5 gennaio, l’hanno aspettata vestite e piene di aspettative e una volta in più è tornata a piantarle… E solo il 6 gennaio dopo che i miei avvocati sono intervenuti sono riuscito a ottenere che prendesse le sue figlie in una stazione di servizio come richiesto Io non parlo mai male alle mie figlie della loro mamma né racconto che ha deciso di rompere la famiglia per la persona che è stato il suo amante per tre anni e che ha finito per riciclare come ‘fidanzato’… e per il quale si è trasferita in Argentina per 2 anni quando le bimbe andavano a scuola in Turchia! Di fatto… Non è stata in Argentina solo i 3 mesi in cui il suo fidanzato era in galera (L-Gante è rimasto in carcere per cento giorni dopo a causa di presunte minacce contro un vicino con una pistola, ndr)”.

Mauro Icardi contro Wanda Nara e L-Gante

Nel suo lungo sfogo, Mauro Icardi si è rivolto direttamente a L-Gante, che di recente ha chiuso con Wanda Nara: “Che sappia il signor ‘Fidanzato’ che è stato tanto ingannato quanto me… perché a gennaio 2023 si è incontrata con il giocatore senegalese (Keita Baldè, ndr) a Dubai, mentre il 25 gennaio 2023 era il compleanno di suo figlio che i suoi fratelli, sorelle e familiari stavano festeggiando e lei è arrivata alle 23:30… cioè 30 minuti prima che il compleanno di suo figlio finisse”.

A detta di Icardi, poi, Wanda non sarebbe tornata a vivere in Argentina per motivi strettamente lavorativi, come dichiarato più volte dall’imprenditrice nell’ultimo periodo: “Potrebbe lavorare in Europa… Infatti lo ha fatto con grande successo in Italia. Perché le nostre figlie non hanno mai vissuto in Argentina”.

Nel suo lunghissimo post Mauro Icardi ha menzionato inoltre le sue chat intime che Wanda Nara ha diffuso sui social: “La signora ha cercato di ridicolizzarmi in pubblico, ma io sono fiero di aver lottato e implorato fino all’assurdo per salvare la nostra famiglia come spesso le mie figlie esigevano. Nel tentativo di ridicolizzarmi, non si preoccupa del danno che arreca ai suoi figli e alle sue figlie quando la sessualità della madre, del padre o del patrigno diventa virale e i bambini sono costretti a guardare con vergogna i loro amici”.

Fonte: IPA

Mauro Icardi è fidanzato con China Suarez

Con una serie di foto divulgate tra le storie di Instagram, Mauro Icardi ha confermato la sua relazione con China Suarez, l’attrice e cantante conosciuta nel 2021 e con la quale, secondo Wanda Nara, lo sportivo avrebbe avuto una relazione che avrebbe sancito di fatto la fine del matrimonio I due hanno trascorso le festività natalizie insieme ai rispettivi figli: China è mamma di Rufina, Magnolia e Amancio, nati da due precedenti relazioni.

“Per finire, dopo 20 giorni che non vede le sue figlie, – ha fatto sapere Icardi nel suo lungo post – la prima cosa che le viene in mente è di manipolarle, di portarle al punto di dire cose barbare di cui ho la prova: sono tutte bugie da smascherare. Lei stessa nutre tanto odio nei confronti della persona che oggi è al mio fianco, facendo credere a due bambine di 8 e 9 anni che la nostra famiglia si è disgregata per colpa sua, ma non ha il coraggio di dire alle sue figlie la verità. Che è stata lei stessa a decidere di separarsi e rendere ufficiale una relazione extraconiugale che risale a 3 anni fa. A chi vuoi mentire? Chi stai cercando di ingannare? Basta bugie per l’amor di Dio”.

“La cosa peggiore di tutto questo è che le mie figlie hanno sempre saputo che Eugenia era “La China”. Allo stesso modo, la cercavano su YouTube e Spotify per ascoltare le sue canzoni, di cui sono diventate fan e di questo ho le prove… che ho scelto di conservare oggi per la sicurezza delle mie figlie – ha aggiunto Icardi – Tutto ciò che dico e pubblico è perché mi trovo costretto dalle bugie e dalla diffamazione perpetrate dalla madre delle mie figlie, senza preoccuparsi del loro benessere e della loro salute mentale”.

Infine: “Mi fa male l’anima sapere quello a cui stanno assistendo. Psicologicamente manipolate dalla madre… Ma confido nella giustizia. Sono sicuro di essere sulla strada giusta, mi hanno portato davanti alla giustizia e hanno voluto sporcarmi, ma con la verità ne usciamo sempre vittoriosi”.