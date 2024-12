Wanda Nara confessa: “Sto con L-Gante da tre anni”. La reazione di Icardi

Fonte: Getty Images Wanda Nara ammette la relazione ufficialmente con L Gante

Wanda Nara e L-Gante vivono il loro legame senza preoccuparsi delle critiche. L’ex compagna del calciatore Icardi ha da poco rilasciato un’intervista alla giornalista Susana Giménez, trasmessa sul canale argentino Telefe. Durante la conversazione, ha affrontato temi personali, tra cui la sua relazione con Mauro Icardi e il legame con L-Gante. E questo ha scatenato il polverone mediatico.

Non paga, c’è stata anche una diretta social, che è stata un mix di confessioni ironiche e momenti di intimità. “Oggi festeggiamo tre anni in coppia, spero che vi tornino i conti”, ha dichiarato il rapper, facendo sorridere i follower. E i conti tornano davvero: la loro storia nasce tre anni fa, nel pieno dello scandalo mediatico del Wanda-gate.

La diretta senza peli sulla lingua di Wanda Nara

Quando il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi stava già attraversando turbolenze, tra pettegolezzi e presunti tradimenti con China Suarez, l’incontro con L-Gante ha cambiato le carte in tavola. Il loro primo incontro? Un episodio che Wanda racconta con ironia: “Ci siamo conosciuti mangiando ravioli ripieni di calamari. Elián (vero nome di L-Gante) non ha potuto mangiarli, li ha sputati su un tovagliolo ed è andato in cucina al ristorante per chiedere riso e formaggio. Era tre anni fa, e li hanno portati!”.

Nella diretta social, Wanda ha sfoggiato il dono speciale del suo compagno: “Anellino per la regina con una W e una corona”. Una dichiarazione d’amore concreta e brillante, mostrata senza timori tra baci ed effusioni.

Per Wanda, questa relazione va oltre le apparenze: “Sono più grande di Elián e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”. Parole che trasmettono un senso di rinascita e autenticità, proprio quello che cercava in un momento complicato della sua vita.

Accuse e tensioni con Icardi

Mentre il rapporto con L-Gante prosegue senza scossoni, la situazione con Mauro Icardi rimane complicata. Wanda ha presentato accuse gravi nei confronti dell’ex marito, che spaziano dal mancato pagamento degli alimenti fino alla violenza di genere e al furto.

Icardi, da parte sua, vorrebbe che le figlie Francesca e Isabella tornassero a vivere in Italia. Solo poche settimane fa, però, sembrava che tra i due ci fosse un riavvicinamento, con immagini insieme a Buenos Aires mentre coccolavano un cane. Un’apparenza durata poco.

Mauro Icardi rompe il silenzio: lo sfogo contro Wanda Nara

Dopo le dichiarazioni della showgirl durante l’intervista con Susana Giménez, il calciatore ha perso la pazienza e si è sfogato con Pepe Ocha, giornalista e influencer argentino. Attraverso il suo account su X, Ocha ha pubblicato alcune frasi taglienti di Icardi, che non ha certo usato giri di parole per dire la sua.

Il calciatore ha attaccato duramente l’ex moglie, accusandola di aver condotto una doppia vita e di averlo tradito per anni. Ma Icardi non si è fermato qui. Nel suo lungo sfogo, ha negato con forza tutte le accuse avanzate da Wanda e ha annunciato che porterà la questione davanti alla giustizia: “Non sono mai andato a caccia in vita mia, ti sei inventata una cosa che dovrai dimostrare in tribunale. Insulti e diffami, sei un’ottima attrice, ti è caduta la maschera. Hai mostrato le nostre vecchie chat, non mi interessa, non sono ossessionato, né ho rapporti con nessuno, bugie e ancora bugie.”