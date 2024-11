Fonte: Getty Images Mauro Icardi e Wanda Nara

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno deciso di separarsi e i rapporti attuali dei due ex coniugi non sembrano essere denotati da una forte armonia. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, lo sportivo e la showgirl sarebbero protagonisti di alcuni scontri e, ancora, non avrebbero del tutto organizzato la loro nuova vita da cogenitori delle piccole Francesca e Isabella, nate dal loro amore. Il calciatore, infatti, sarebbe intenzionato a cominciare una vera e propria battaglia legale per ottenere l’affidamento della due bambine.

Durante una recente intervista, infatti, l’avvocatessa di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, avrebbe affermato che Mauro Icardi non paga, da diverso tempo, l’assegno alimentare per le sue figlie.

Mauro Icardi, le parole del difensore di Wanda Nara

Mauro Icardi non avrebbe preso molto bene la nuova relazione della sua ex moglie, Wanda Nara, con il rapper L-Gante, con cui è, recentemente uscita allo scoperto. Tra i due sembra essere scoppiato l’amore e, negli ultimi giorni, si è parlato anche di una nuova possibile gravidanza della showgirl, poi, smentita.

In ogni caso, Mauro Icardi sarebbe intenzionato a cominciare una battaglia legale contro l’ex moglie, dopo aver provato a recuperare il loro rapporto amoroso. Ana Rosenfeld, difensore legale di Wanda Nara, è intervenuta, di recente, al programma televisivo A la Barbarossa, trasmesso da Telefe, svelando diversi dettagli sull’accordo di separazione della coppia.

In particolare, l’avvocatessa avrebbe raccontato che Mauro Icardi non pagherebbe gli alimenti alle figlie Isabella e Francesca da mesi: “Mauro Icardi non raggiunge la sua quota alimentare da 6 mesi”, come riportato da Pronto.

Ana Rosenfeld avrebbe anche svelato come i due ex coniugi hanno diviso di dividere le loro proprietà in Argentina: “Quando è stato firmato l’accordo di separazione dei beni, Wanda ha avuto la proprietà gli immobili e a Mauro sono stati assegnati dei contanti per compensare quegli immobili”.

L’avvocato avrebbe lasciato intendere che, ben presto, ci saranno ulteriori novità sulla separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi: “C’è qualcosa che sta per venire alla luce”. Ma il difensore legale avrebbe toccato anche un altro argomento, per difendere la sua assistita. Nelle ultime settimane, infatti, la showgirl è stata accusata di aver trasferito le sue figlie in Argentina, contro il volere del padre: “La documentazione delle ragazze scadrà nel marzo 2025, quindi era impossibile pensare che le ragazze avessero una sistemazione definitiva in Turchia; si trattava di documentazione provvisoria”.

Sull’istruzione di Francesca e Isabella Icardi avrebbe aggiunto: “L’istruzione dei bambini è stata fatta nelle scuole. La scuola di Istanbul è stata informata del cambio delle ragazze… Non hanno mai perso un anno: a Istanbul non c’è la scuola materna”. Ana Rosenfeld avrebbe dichiarato che, Mauro Icardi, non si sarebbe mai opposto al trasferimento delle bambine: “Non c’è mai stata una mail in cui si sia opposto. Sono arrivate in Argentina nel giugno del 2024, ogni mese quando Mauro è libero viene qui”.

Anche il calciatore, secondo l’avvocato, avrebbe intenzione di rimanere in Argentina: “Il biglietto che ha preso era di sola andata, non di andata e ritorno… Non potranno mai tornare a Istanbul, soprattutto se il signor Icardi resta qui in Argentina e ha otto mesi di convalescenza, immagino che non vorrà che le ragazze viaggino da sole… C’è un documento in cui dichiara tramite il suo avvocato che verrà operato in Argentina e che gli ci vorranno otto mesi per riprendersi. Lo dice testualmente”.

Mauro Icardi, le accuse di violenze

Sembra che l’avvocato di Wanda Nara abbia voluto chiarire dei punti, durante una recente intervista televisiva, che stanno a cuore alla sua assistita. Tra le altre cose, il difensore legale avrebbe anche parlato di tentativi di riavvicinamento tra i due ex coniugi che, però, non sarebbero andati in porto: “Cercava sempre di riaverla indietro e Wanda ha sempre fatto molte cose per far sì che ciò accadesse e sfortunatamente non è accaduto”.

Secondo Ana Rosenfeld, però, il calciatore avrebbe usato violenza, anche se non fisica, contro l’ex moglie: “Ricordi quando ha detto che lui le bloccava le carte di credito e le sbloccava? Anche questa è violenza… Wanda in nessun momento mi ha parlato di violenza fisica. Mi ha raccontato di tante situazioni delicate, del comportamento di Mauro nei suoi confronti. Ma nessuna percossa. C’è un’altra cosa che mi ha detto Wanda e non è ancora venuta alla luce… Sappiate che Wanda ha paura”.