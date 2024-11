Wanda Nara è davvero incinta? La replica di L-Gante dopo il ritorno dal viaggio in Brasile spazza via qualsiasi dubbio

Le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Wanda Nara continuano a interessare l’Argentina. La Nara è tornata dal Brasile, dopo una breve vacanza a Rio de Janeiro insieme al nuovo fidanzato L-Gante (pseudonimo di Elián Ángel Valenzuela). Ma è davvero in dolce attesa? All’uscita dell’aeroporto, sono stati sorpresi dai fotografi e dai giornalisti: ecco cosa hanno detto.

Wanda Nara è incinta? La replica di L-Gante

Wanda Nara, dopo aver messo un punto definitivo al suo matrimonio con Mauro Icardi, ha ufficializzato la storia d’amore con L-Gante. Con cui si è concessa una breve ma intensa vacanza in Brasile. Al ritorno, un bagno di realtà, considerando che negli ultimi giorni i media argentini hanno lasciato intendere una presunta gravidanza della Nara. Ma è davvero così?

A occuparsi del fatto di cronaca rosa persino La Nacion. Una volta arrivati in aeroporto, le telecamere di Intruders hanno subito ripreso la coppia. “C’è un bambino in arrivo?”, domanda schietta e diretta, le cui repliche non hanno lasciato spazio ai dubbi. La Nara ha schivato il microfono, ha riso e, alla fine, non ha risposto: un gesto piuttosto irato, ma anche infastidito, considerando che, comunque, le indiscrezioni hanno scatenato la furia di Mauro Icardi.

Dopo il momento ripreso dalle telecamere, la Nara ha cambiato completamente espressione, facendosi piuttosto seria sfrecciando via dal posto, dopo aver chiuso il finestrino per interrompere la comunicazione. La reazione di L-Gante, invece, è stata diversa (è salito su un’altra macchina rispetto alla Nara). “È stata una vacanza per mia figlia”, ha spiegato alla giornalista in prima battuta. Nessuna vacanza d’amore o d’affari. E riguardo alla presunta gravidanza della Nara ha detto: “Non lo so, non credo”. L-Gante, tuttavia, non ha risposto alla domanda in merito a Mauro Icardi, sul suo ritorno in Argentina di gran corsa dopo l’indiscrezione.

Come è nata l’indiscrezione sulla gravidanza

Non è arrivata una replica della diretta interessata, ovvero la Nara, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato L-Gante. Ma come è nata l’indiscrezione? Lo scoop è stato lanciato nel corso di LAM, programma televisivo. Il giornalista Pepe Ochoa aveva raccontato la reazione a dir poco furiosa di Mauro Icardi. “Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un’ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero”.

Ad aggiungere pepe alla vicenda, che ha assunto ormai i contorni di una telenovela, è stata la Yanina Latorre. “Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre”. Alla fine, però, aveva ragione Kennys Palacios: sin da subito, aveva messo in dubbio le indiscrezioni legate alla presunta gravidanza di Wanda Nara. Ma c’è di più: immaginiamo, al ritorno di una vacanza, di trovare all’aeroporto il nostro ex ad attenderci. Ebbene, prima di partire da Rio de Janeiro, la Nara ha cambiato l’orario del suo volo. Tutto pur di evitare Icardi e la sua furia: del resto, nelle ultime settimane, l’aveva implorata di tornare di nuovo insieme. Un sogno che ormai appare irrealizzabile.