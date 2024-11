“Wanda Nara incinta di L-Gante”: la furia di Mauro Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara

I media argentini sono abbastanza certi della dolce attesa di Wanda Nara, che potrebbe essere incinta del sesto figlio, il primo con L-Gante, dopo aver ufficializzato la storia. L’addio a Mauro Icardi – l’ennesimo – è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La loro separazione, divenuta ormai un cliché annuale, è certa. Ma come ha reagito Icardi alla presunta gravidanza della ex? Il gesto furioso e la corsa in Argentina.

Wanda Nara incinta di L-Gante: l’indiscrezione

La fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai ufficiale. La loro storia è stata definita spesso come una “telenovela”: ci basta tornare indietro di qualche anno per sfogliare pagine di cronaca rosa sui presunti tradimenti da parte di entrambi. Poi, la scelta di tornare insieme e, infine, ancora un addio. Questa volta – forse – ci troviamo di fronte ai titoli di coda. E i media argentini, intanto, avrebbero lanciato un’indiscrezione non di poco conto: Wanda Nara sarebbe in dolce attesa. E proprio di L-Gante, il nuovo fidanzato.

Va ovviamente sottolineato che in assenza di una conferma da parte della diretta interessata ci troviamo di fronte a poco più di un rumor. Ormai, tra la Nara e L-Gante le cose starebbero andando piuttosto bene, tanto che la coppia potrebbe accogliere il primo bambino (il sesto per la Nara). A “confermare” lo scoop è stata la giornalista Yanina Latorre. “Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre“. Ma potrebbe anche aver replicato in modo ironico all’indiscrezione, sorta nel corso di LAM, il programma televisivo.

La reazione furiosa di Mauro Icardi

Naturalmente Mauro Icardi non avrebbe reagito “positivamente” alla notizia. Un vero e proprio eufemismo, se così possiamo dire: dai media argentini, dicono che sia a dir poco furioso. Il giornalista Pepe Ochoa ha spiegato: “Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un’ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero”. Tuttavia, Kennys Palacios avrebbe messo in dubbio le indiscrezioni sulla presunta gravidanza.

La fine della storia d’amore con Icardi e la relazione con L-Gante

Dirsi addio, soprattutto dopo tanti anni insieme e dopo aver costruito una famiglia, non è mai facile. Sembra, infatti, che Mauro Icardi non si sia affatto rassegnato alla fine della storia d’amore con Wanda Nara. Ma non poco tempo fa quest’ultima ha scelto di uscire allo scoperto proprio con L-Gante, con cui aveva avuto già un flirt in passato, precisamente nel 2022.

La vicenda ha assunto un contorno ancora più assurdo negli ultimi tempi, quando la Nara ha pubblicato i messaggi disperati di Icardi: “Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promesso a tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre”.