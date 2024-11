Wanda Nara esce allo scoperto col nuovo fidanzato. E mostra il messaggio disperato di Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara

Come i protagonisti di una telenovela sudamericana, Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a regalare un colpo di scena dietro l’altro con la loro tormentata relazione. Relazione che sembrava giunta al termine fino a qualche mese fa, poi si è parlato di un riavvicinamento che però di fatto si è rivelato un buco nell’acqua.

Perché ora l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha pubblicamente ammesso di amare un altro uomo, il rapper L-Gante con il quale ha avuto un flirt già in passato. Ma non è finita qui: Wanda ha umiliato l’ex marito condividendo sui social i suoi messaggi disperati, da uomo disposto a tutto pur di riconquistarla, anche a perdere la propria dignità.

Wanda Nara ha lasciato Icardi: il nuovo amore è L-Gante

Wanda Nara ha un nuovo fidanzato: L-Gante. Da tempo si mormorava di una liaison tra i due, ma più volte l’imprenditrice ha minimizzato parlando solo di una banale amicizia. Ebbene non è così: la Nara ha baciato il cantante durante una diretta su Instagram, uscendo così finalmente allo scoperto. Non solo: i due sono volati in Brasile, a Rio de Janeiro, per concedersi la prima vacanza di coppia. Con loro la piccola Jamaica, la figlia che L-Gante ha avuto da un precedente rapporto.

Un video dei due è poi diventato virale sul web. Nel filmato L-Gante chiede a Wanda: “Mi ami?”. E lei risponde senza esitazione: “Sì, ti amo”. Parole che di fatto sanciscono la fine del matrimonio con Mauro Icardi che, ovviamente, non ha preso bene queste effusioni d’amore della soubrette argentina, di cui è ancora molto innamorato. Ha cancellato dal suo profilo Instagram ogni foto di coppia.

Un periodo davvero molto duro per il calciatore che, oltre ai problemi di cuore, deve fare fronte anche a quelli lavorativi. L’ex giocatore dell’Inter, oggi attaccante del Galatasaray, si è infortunato al ginocchio e ha così chiuso prima del tempo la sua stagione calcistica in Turchia. Dovrà affrontare una lunga riabilitazione, di circa otto mesi.

In molti hanno iniziato ad attaccare Wanda perché non è stata vicina a Icardi in questo momento particolarmente complicato e la Nara ha deciso di replicare agli haters condividendo sui social una chat privata su Whastapp con l’ex marito: dopo aver saputo dell’infortunio ha subito scritto a Maurito.

Purtroppo, però, la chat condivisa ha mostrato anche la fine di un messaggio precedente in cui Icardi le ha chiaramente chiesto di tornare insieme, proprio qualche giorno prima dell’ufficializzazione della relazione di Wanda Nara con L-Gante.

Il messaggio di sperato di Mauro Icardi a Wanda Nara

“Il mio unico obiettivo è vivere la mia vita in pace, godermi la mia vita, godermi la mia famiglia, godermi i miei figli, godermi tutto ciò che abbiamo ottenuto e costruito in tutti questi anni e nessuno ci ha mai regalato nulla… apprezza te stesso, valorizzaci e lasciaci essere felici”, ha scritto Mauro Icardi a Wanda Nara.

Ha aggiunto, visibilmente disperato: “Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promesso a tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre!”.

Al messaggio d’amore però non c’è stata risposta immediata, ma un semplice visualizzato senza risposta. Wanda Nara ha poi scritto all’ex, nonché padre delle sue figlie Isabella e Francesca, subito dopo aver scoperto dei suoi problemi di salute.

“Mauro mi dispiace molto per quello che ti è successo, – ha spiegato Wanda – quel ginocchio ti faceva male da tempo. Ora è passato, guarisci e per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, conta su di me, i migliori (medici, ndr.) sono a Roma. Non esitare a prenderti cura di te. Dimmi in cosa posso aiutarti, conta su di me”.

Chi è L-Gante, il nuovo fidanzato di Wanda Nara

Vero nome Elian Angel Valenzuela, L-Gante è un rapper classe 2000 (dunque più giovane di Wanda Nara di 14 anni). È nato e cresciuto in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, e ha debuttato nel mondo della musica a soli 15 anni. Come cantante è conosciuto principalmente nel suo Paese per le sue canzoni con testi molto forti.

Il ragazzo è noto pure per i suoi numerosi tatuaggi tra cui molti sul volto. Nonostante la giovane età ha già una figlia nata da una relazione ormai conclusa. Il primo incontro con Wanda è avvenuto nel 2022, dopo che la Nara ha scoperto del flrit tra Mauro Icardi e China Suarez. A distanza di qualche tempo i due hanno finalmente scelto di stare insieme e vivere in libertà il loro sentimento.