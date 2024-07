Wanda Nara e Mauro Icardi, perché si sono lasciati: l’avvocata svela i motivi

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Se è vero che ogni separazione porta dietro di sé la storia di una coppia, con tutti i suoi momenti felici e dolorosi, è anche vero che la curiosità di sapere i motivi per i quali due persone decidono di lasciarsi è sempre grande. Soprattutto se a decidere di finire una storia è una coppia apparentemente affiatata e invidiata come quella composta da Wanda Nara e Mauro Icardi.

Che si tratti di un allontanamento momentaneo o di un addio che porterà al divorzio ora, giustamente, non è dato sapere. La manager e showgirl argentina e il calciatore stanno conducendo vite separate proprio al fine di capire se tornare a pensare a un futuro insieme o a un addio definitivo. Intanto a parlare è l’avvocata di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, che spiega i motivi della separazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi, perché si sono lasciati

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è finita (o quanto meno ha subito un’interruzione) dagli inizi di luglio 2024. Un momento di riflessione, che passeranno a godersi le vacanze separate, allontanandosi per un attimo dei problemi e cercando di godersi il relax, alleggerendo la mente e pensando al proprio futuro. Quel che è vero è che tra i due potrebbe non essere finita del tutto.

Tra timidi segnali di riavvicinamento a entrambe le parti, c’è chi si chiede quali siano i veri motivi che hanno portato alla separazione estiva (per il momento) tra i due. A fare chiarezza ci pensa Ana Rosenfeld, avvocata di Wanda Nara, che in un’intervista ha rilasciato alcune importante dichiarazioni sulla storia tra la manager e il calciatore.

“Se la separazione è definitiva? La parola separazione ad oggi non esiste – ha chiarito – non posso dirlo con certezza perché forse domani li rivedremo insieme”. E continua: “Wanda Nara ha fatto ogni cosa per far funzionare le cose tra loro, Mauro Icardi dovrebbe fare qualcosa per riconquistarla, dovrebbe cambiare atteggiamento. Non posso scendere nel dettaglio”. Così l’avvocata difende la posizione della sua cliente.

“Il benessere al primo posto” e l’ipotesi di divorzio

Spezza però una lancia a favore del calciatore, ricordando come sia rimasto al fianco della Nara nel momento più difficile, quando le sue condizioni di salute sono peggiorate e le è stata diagnosticata la leucemia: “Ma quando ci sono problemi di salute lo stress e il nervosismo si accumulano. Oggi Wanda preferisce mettere al primo posto il suo benessere fisico e mentale“.

“Wanda e Mauro sono ufficialmente separati. Ognuno ha la libertà giuridica ed emozionale di vivere questo momento come crede. Se il divorzio dovesse essere ufficializzato sarà fatto in Italia perché è il loro ultimo domicilio giuridico”.

I problemi tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Non è di certo la prima volta che Wanda Nara e Mauro Icardi si dicono addio, ma certe turbolenze sembravano appartenere al passato, soprattutto dopo la diagnosi di leucemia di Wanda Nara. L’ultima grande crisi risale ad alcuni anni fa, quanto l’attaccante del Galatasaray era stato scoperto ad avere un’amicizia fin troppo intima con la “China” Suarez. In seguito a una separazione momentanea e un chiarimento difficoltoso, avevano trovato una nuova calma in casa: “Ci provo un’altra volta a lasciarlo”.

Sempre Ana Rosenfeld ha fatto chiarezza su questa situazione, considerata la prima crepa che ha fatto scricchiolare la coppia: “La parola fiducia è fondamentale in una coppia“. Fu Wanda Nara a raccontare pubblicamente il tradimento: “Ma in quel momento era come se le fosse caduto un palazzo addosso, anche lui poi ne parlò”.