Wanda Nara e Icardi, ora lui la denuncia per tradimento

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, il calciatore avrebbe presentato le prove del tradimento in tribunale a Milano dopo aver chiesto il divorzio in Italia

Fonte: Getty Images Wanda Nara

Continua la guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter avrebbe approfittato del suo recente viaggio a Milano con la nuova fidanzata China Suarez per presentare le presunte prove del tradimento dell’ex moglie con Keita Baldè, suo ex compagno di squadra. Il giocatore ha deciso di chiedere il divorzio in Italia dove l’ex coppia ha vissuto la maggior parte dei dodici anni insieme e dove l’adulterio è un’aggravante importante, che può avere ripercussioni decisive sull’assegno di mantenimento e i beni in comune.

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi durante il matrimonio?

La notizia arriva dall’Argentina, dove la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta tenendo banco sui media da svariati mesi ormai. “Mauro ha denunciato Wanda Nara in Italia per presunta infedeltà con Keita Baldé nella casa di Milano che condividevano”, ha raccontato il giornalista Luis Bremer nel programma tv A la tarde. “Mauro vuole dimostrare che Wanda è stata infedele. In tribunale ha portato chat e video, è stato lì per cinque ore“, ha aggiunto.

Probabile che tra le prove presentate ci sia anche il video finito in rete qualche settimana fa, quello che vede Wanda Nara e Keita Baldé mentre ridono insieme in una stanza. Una relazione clandestina tra l’altro provata dalla testimonianza di Simona Guatieri, ex moglie del senegalese, che proprio dopo quanto accaduto ha deciso di chiedere il divorzio. Ma la liaison è stata confermata dalla stessa Wanda, che ci ha però tenuto a precisare di aver frequentato Keita quando il suo matrimonio con Icardi era già in crisi e di comune accordo si erano concessi una pausa di riflessione.

Diversa, ovviamente, la posizione di Maurito, che in uno sfogo sui social ha assicurato di essere stato tradito dalla Nara anche con L-Gante, l’attuale compagno di Wanda con il quale il legame sarebbe nato più di tre anni fa. E secondo Icardi ci sarebbe il cantante dietro la scelta della soubrette di tornare a vivere in pianta stabile in Argentina.

Ma Wanda più volte ha ribadito di non essere stata lei la prima a tradire e che il rapporto con Mauro si sarebbe rovinato nel 2021, dopo un incontro a Parigi tra il calciatore e China, diventata solo di recente la sua compagna ufficiale. E non è un caso, forse, che all’indomani della presunta denuncia di Icardi a Milano, una reporter argentina abbia diffuso in rete delle vecchie chat tra la Nara e la Suarez in cui quest’ultima confermava la liaison con Mauro.

In Italia la fine del matrimonio può essere addebitata al coniuge fedifrago che perde l’assegno di mantenimento e altri benefit. In particolari casi, poi, il tradimento può comportare una richiesta di risarcimento. Soprattutto quando l’infedeltà provoca una forte sofferenza morale nel coniuge tradito e una profonda lesione della sua dignità.

La difficile separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Oltre al processo di divorzio che si sta svolgendo in Italia, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno anche diversi casi in corso in Argentina. “Almeno dieci denunce e più di quattordici misure cautelari sono già state accumulate presso il tribunale penale di Tigre e della città di Buenos Aires”, ha spifferato il quotidiano La Nacion. Tutto è iniziato a novembre, con la denuncia da parte della Nara contro l’ex marito per violenza psicologica ed economica. A questa azione legale le autorità argentine hanno risposto allontanando Icardi dalla villa di Wanda.

Pochi giorni dopo è arrivata la seconda denuncia da parte della Nara per minacce e detenzione di armi sempre a carico di Icardi e per questo è stato imposto a Mauro il divieto di avvicinamento. Ma Wanda ha denunciato per presunti atti illeciti anche China Suarez e la tata che Icardi ha assunto per aiutarlo con le figlie durante il periodo natalizio.

Tra le tante cose, il tribunale argentino ha imposto a Icardi la cancellazione di chat, foto e video privati di Wanda e l’obbligo di non condividere sui social le foto di Francesca e Isabella, le bambine avute dall’ex moglie. Per contro Icardi ha presentato “denunce per impedimento ai contatti, molestie e diffusione di materiale privato, oltre a chiedere la revisione di presunte accuse false”.

Nelle scorse settimane lei ha accusato l’ex marito di non pagare gli alimenti destinati alle figlie ma il diretto interessato ha negato: “Wanda Nara pretende da Icardi un assegno di mantenimento mensile di 50.000 dollari, cifra che al momento è oggetto di contesa in tribunale”, ha rivelato la stampa. Al centro della disputa ci sono pure i beni di proprietà dell’ex coppia tra cui sei auto di lusso dal valore di svariati milioni di euro.