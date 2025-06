Wanda Nara smentisce la relazione con Hakimi e fa nuove rivelazioni su Keita

Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara continua ad essere protagonista della cronaca rosa. La 38enne ha parlato per la prima volta della sua presunta liaison con Achraf Hakimi, giocatore del Paris Saint-Germain, ex squadra di Mauro Icardi. Le voci sulla relazione sono iniziate dopo che l’imprenditrice ha assistito alla finale di Champions League e ha soggiornato nello stesso hotel della squadra guidata da Luis Enrique.

Wanda Nara e Hakimi non stanno insieme

Da Ibiza, dove si è recata dopo la partecipazione a Sognando Ballando con le stelle di Milly Carlucci, Wanda Nara ha smentito il flirt con Achraf Hakimi. “Non stiamo insieme”, ha detto ridendo in collegamento telefonico con il programma argentino LAM.

“Rido perché ogni giorno esce una nuova persona, un sacco di nomi”, ha ammesso Wanda, aggiungendo: “Sono single, mi sto divertendo così. Non mi piace trovarmi coinvolta in situazioni inappropriate. Non mi impegnerei mai con qualcuno che ha una relazione. Lo fanno per ferirmi o farmi del male”.

Ma allora chi ha invitato la Nara a Monaco alla finale di Champions League? “Ho un ottimo rapporto con le persone del PSG”, ha assicurato la diretta interessata, che dopo la fine della relazione tira e molla con il rapper L-Gante sembra intenzionata a restare sola per un po’.

Nessun commento, per il momento, da parte di Hakimi, che ha preferito la strada del silenzio. L’attore è stato sposato per un lungo periodo con l’attrice Hiba Abouk, nota in Italia per la serie tv Il Principe-Un amore impossibile. La coppia ha avuto due figli.

Hiba ha chiesto il divorzio dal giocatore dopo tre anni di matrimonio, pretendendo la metà delle proprietà del calciatore. Dopo la rottura ha però scoperto che non esiste alcuna fortuna. Il tribunale l’ha infatti informata che l’ex coniuge in realtà non possiede nulla, poiché tutte le proprietà sono intestate alla madre di lui.

Nuovi dettagli su Wanda Nara e Keita Baldé

A LAM Wanda Nara ha svelato inoltre nuovi dettagli sulla storia clandestina con Keita Baldé, ex giocatore di Lazio e Inter. I due si sono amati in gran segreto mentre lei era ancora sposata con Mauro Icardi e lui con Simona Guatieri. “Io e Keita insieme dopo il tradimento di Mauro con China Suarez. Ci sono le date sulle telecamere, è successo dopo”, ha rimarcato Wanda.

Mauro Icardi ha infatti scoperto la relazione extraconiugale della moglie guardando i filmati delle telecamere di sorveglianza della loro casa di Milano. La giornalista Yanina Latorre ha ricordato a Wanda che Keita Baldé a quel tempo era sposato, ma Wanda Nara si è difesa e ha concluso: “Vivevano in Paesi diversi”.

Oggi Keita Baldé è tornato tra le braccia di Simona Guatieri, che l’ha reso padre di due figli. La soubrette italiana non ha esitato ad attaccare Wanda Nara in più di un’occasione e ha perdonato il marito dopo qualche mese di separazione.

Icardi, invece, ha denunciato Wanda per adulterio ma il giudice che si sta occupando del caso non si è ancora espresso a riguardo. L’ultima udienza per il divorzio, che si è tenuta in Italia, si è rivelata più complicata del previsto.