Sognando… Ballando con le stelle, le pagelle dell’ultima puntata: Guaccero mielosa (6), Wanda Nara piange (4)

Accorsi alla chiamata di Milly sono arrivati alcuni tra i concorrenti più amati delle scorse stagioni, tornati a mettersi in gioco per offrire ai concorrenti la possibilità di mostrare le proprie doti da maestro. C’erano Bianca Guaccero , Gabriel Garko , Federica Nargi , Massimiliano Ossini e molti altri. Ecco le nostre pagelle.

Venerdì 30 maggio, in prima serata su Rai 1, si è tenuta l’ultima puntata di Sognando… Ballando con le stelle. Lo spin off, condotto da Milly Carlucci – affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla sua orchestra di talentuosi musicisti – che ha eletto, tra una squadra di agguerriti ballerini professionisti, colui che diventerà il nuovo maestro del seguitissimo show autunnale. La danza è stata, come sempre, protagonista assoluta, ma non l’unica. Tra una coreografia e l’altra, c’è stato tempo per momenti di divertimento e di grandi emozioni.

Bianca Guaccero a Sognando… Ballando con le stelle è arrivata da vincitrice, è stata lei, infatti, a trionfare nell’ultima edizione della trasmissione di Milly Carlucci. Ha vinto perché oggettivamente bravissima. La conduttrice, puntata dopo puntata, ha mostrato un vero talento per la danza, oltre a un’invidiabile determinazione e a una disciplina esemplare. I mesi sono passati, ma lei continua ad essere allenatissima, aggraziata e sempre, sempre a tempo. Se stasera ci fosse stato un vincitore anche tra i vip, insomma, sarebbe stata di nuovo lei a portarsi a casa il trofeo.

Però, Bianca si fa rubare la scena, da qualcuno per giunta assente. La prima parola pronunciata dalla conduttrice è Giovanni, Pernice, il fidanzato ballerino conosciuto proprio a Ballando. Urla che le manca, perché momentaneamente in trasferta di lavoro in Inghilterra. Finita l’esibizione, è ancora a lui che pensa, sperando che sia “fiero” e che la stia guardando da Londra. È bello essere innamorati, siamo felici che Bianca abbia al fianco un uomo che la tratta così come merita e auguriamo ai piccioncini ogni gioia. Tuttavia, il troppo miele stroppia e se concediamo a Guaccero una sufficienza è soltanto perché è troppo brava per essere rimandata.

Massimiliano Ossini adorabile. Voto: 7

Massimiliano Ossini è stato uno dei concorrenti più garbati nella storia di Ballando. Educato e sempre a modo, intrattenitore ma scevro da smanie di protagonismo, riservato ma trasparente, piacione ma mai ruffiano. E anche stasera si è dimostrato il bravo ragazzo dal faccino pulito e dal cuore dopo che piace a tutti, persino alla mamma della più severa dei giudici. Torna agguerrito, per vendicarsi della finale mancata. È bravo, ma non si può certo dire che brilli. Nessun difetto, ma neppur chissà quale pregio. 7 per lui.

Samantha e Raimondo, il ritorno dei campioni. Voto: 10

Così come sottolineato dalla padrona di casa Milly Carlucci, Sognando… è stata l’occasione per ripercorrere questi vent’anni di Ballando con le stelle. E non si può rivivere la storia della trasmissione senza citare Raimondo Todaro e Samanta Togni: due tra i maestri più famosi e amati dello show. Arrivati a Ballando quando era ancora una trasmissione sperimentale in Italia, hanno saputo far conoscere e amare la vera danza anche ai più inesperti. Bravissimi, professionali, ma anche frizzanti, spontanei e caciaroni. Tornano a ballare e, come sempre, non possiamo che restare a guardarli ammirati. Non si può dar loro il massimo dei voti.

Federica Nargi, ancor più simpatica che bella. Voto: 9

A Ballando con le stelle Federica Nargi ha preso lo stereotipo della velina e ce lo ha fatto a pezzi davanti agli occhi. La showgirl ha mostrato non solo di saper padroneggiare tecniche di danza ben più complesse di quelle richieste dal Gabibbo, ma anche di essere una vera macchietta. È energica, spiritosa, tagliente… simpatica vera. Quello che ci piace davvero, però, è il suo sapere essere personaggio (in senso buono). Si concentra sul gioco, sulla gara, sullo show e lascia perdere qualsiasi personalismo, i pianti e le lacrimucce degli altri. È umile, anche, pronta a fare un passo indietro per lasciare brillare il suo maestro che, ieri sera, si è giocato l’accesso al cast della trasmissione. È sincera quando rosica per il terzo posto guadagnato quando in gara c’era lei. Federica Nargi è più bella o più simpatica? Stasera decisamente la seconda e noi le diamo un 9 pieno.

Gabriel Garko, nonostante tutto un'icona. Voto: 7

Gabriel Garko non sa ballare, e questo è un fatto. Però, checché ne dica Michele Morrone a Belve, sa come stare di fronte a una telecamera. È un uomo a modo, un personaggio discreto seppur sia impossibile per lui non finire al centro dell’attenzione. I giudici sono, come sempre (e per questo ci piacciono), decisamente cattivelli con lui, ma Garko è al di sopra di ogni critica. Alle battutine ride sincero, si prende le prese in giro e le mette in saccoccia. È un’icona, a volte del trash ma sempre icona, lo sa e si comporta con il savoir faire richiesto dal ruolo. Bravo (ma non in pista).

Wanda Nara, la confessione su Icardi. Voto: 4

In una cosa Wanda Nara è particolarmente bravo, e non è il ballo. La showgirl argentina è brava a lasciare gli spettatori inebetiti, indecisi se fare il tifo o per lei o se, al contrario, spegnere la tv quando arriva. Regina del gossip, finge di desiderare privacy, ma afferra ogni pretesto che possa portarla sulle prime pagine dei rotocalchi. A Ballando con le stelle, in un primo momento, evita di parlare del divorzio da Mauro Icardi e dei numerosi problemi che questo ha portato alla sua famiglia, ma guarda in telecamera con gli occhi lucidi e ricorda che di tornare a sorridere adesso ne ha tanto bisogno. Infine, cede, “è cambiata la composizione della mia famiglia” confessa singhiozzando, torna a guardare in camera e ringrazia l’Italia per averla accolta, poi cambia di nuovo registro e si sofferma sul ballerino cui fa da madrina. Ancora, confessa che l'ex marito le ha rubato la coppa. Wanda si muove sul discrimine tra lo show e il reality, tra il dire troppo e il fare esattamente ciò che deve. Ci piace o no? Nel dubbio, la bocciamo.